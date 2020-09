Spurek dziękuje Kaczyńskiemu: może powiedzieć „melduję wykonanie zadania”

Sylwia Spurek, radykalnie lewicowa europosłanka, jest zachwycona postawą Jarosława Kaczyńskiego. Na Twitterze zamieściła post, w którym sugeruje, że prezes PiS wykonywał zadanie zlecone mu przez środowisko lewicy.

„Myślę, że Pan Prezes Kaczyński może powiedzieć: melduję wykonanie zadania, a my – dziękujemy. Dziękuję aktywistkom i aktywistom za ciężką pracę, dziękuję posłom i posłankom, którzy nie ulegli presji i histerii!” – napisała na Twitterze Sylwia Spurek.

Może to tylko źle ujęta myśl, ale z wpisu wynika, że Jarosław Kaczyński ogłaszając „piątkę dla zwierząt” realizował jakieś zadanie. Skoro to środowisko Sylwii Spurek może mu podziękować, to wygląda to tak, jakby to właśnie to środowisko było zleceniodawcą.

Zbiega się to z ogłoszeniem „końca koalicji” przez posłów Marka Suskiego i Ryszarda Terleckiego. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry prezentowała poglądy konserwatywne, a Porozumienie Jarosława Gowina, przynajmniej deklaratywnie, liberalne gospodarczo. Bez tych dwóch koalicjantów w rządzie zostaje tylko lewicowy PiS, który jawnie odwołuje się do tradycji przedwojennej lewicowej sanacji.

Złośliwcy mogliby więc powiedzieć – na podstawie wpisu Spurek – że szykuje się nam nowa koalicja rządzą: PiS + Razem + Wiosna + SLD…