Andrzej Duda pogodzi zwaśnionych koalicjantów? Tego chciałby Gowin

„Piątka dla zwierząt” Jarosława Kaczyńskiego podzieliła obóz władzy. Jarosław Gowin chciałby, żeby w ostateczności skłóconych koalicjantów pogodził prezydent Andrzej Duda.

Blisko 40 osób z klubu PiS nie zagłosowało za „piątką dla zwierząt” Jarosława Kaczyńskiego. W większości byli to posłowi z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i Porozumienia Jarosława Gowina.

Rozsierdzeni politycy PiS już kilka godzin później, w godzinach porannych mówili, że „nie ma już koalicji”. Joachim Brudziński, Ryszard Terlecki, czy Marek Suski informowali o tym media.

Jarosław Gowin widocznie nie chce przyjąć tego „rozstania” do wiadomości. W mediach mówi, że koalicja wciąż istnieje, a w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w „Gościu Wydarzeń” Polsat News stwierdził, że koalicjantów mógłby pogodzić prezydent.

– Wydaje mi się, że powinniśmy sobie poradzić bez angażowania autorytetu prezydenta, natomiast jeżeli by się okazało, że liderzy trzech partii nie są w stanie zbudować dostatecznie szerokiego, wspólnego mianownika, to z całą pewnością to właśnie prezydent Duda jest autorytetem, który może pomóc nam przywrócić dobre relacje w koalicji rządowej – stwierdził prezes Porozumienia.

Źródło: Polsat News, nczas.com