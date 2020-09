Chasydzi opuścili przejście na granicy Białorusi z Ukrainą

Chasydzcy pielgrzymi, którzy chcieli przedostać się na Ukrainę mimo obowiązującego zakazu wjazdu dla obcokrajowców, opuścili granicę ukraińsko-białoruską. „Wszyscy chasydzcy pielgrzymi opuścili terytorium przejścia granicznego Jaryłowyczi i podążyli świętować Nowy Rok do Homla, Pińska i innych miast na Białorusi” – poinformował 1 września wiceszef MSW w Kijowie Anton Heraszczenko.

„Wystarczy tylko jeszcze posprzątać terytorium przejścia i może ono wznowić pracę – dodał. „Ostrzegaliśmy stronę białoruską, że w związku z pandemią nie wpuścimy pielgrzymów, bez względu na wszelkie pieśni i oklaski. I prosiliśmy Białorusinów, by nie przepuszczali pielgrzymów przez swój punkt kontrolny. Nie posłuchali nas. Teraz trzeba posprzątać” – mówi Heraszczenko o pozostałości po biwaku chasydów na pasie ziemi niczyjej.

Jeszcze w piątek rano 18, na przejściu wciąż przebywało ok. 700 osób, dzień wcześniej – około tysiąca. Pielgrzymi w końcu się rozjechali. Przypomnijmy, że chcieli udać się do Humania na grób swojego cadyka Nachmana. Premier Izraela Netanyahu wykręcił im jednak numer i z powodu koronawirusa poprosił prezydenta Ukrainy Zełenskiego o zamknięcie przed nimi granicy.

Plotka o tym, że można przejechać tranzytem przez Białoruś, spowodowała, że wielu chasydów jednak na świętowanie Nowego Roku wyruszyło. Rosz Haszana spędzą ostatecznie na Białorusi.

Według szefa MSW Ukrainy Arsena Awakowa co roku do Humania na grób cadyka Nachmana z Bracławia, uważanego za jednego z najsłynniejszych mistyków żydowskich, pielgrzymuje ok. 30-40 tys. chasydów z całego świata.

Chasydzi na zamkniętej granicy pic.twitter.com/x8Qg28WBtt — Jarek Witkowski 📷😜🍏🐧⛺🚴‍♀️🚂🇵🇱🇪🇺☮ (@JarekWitkowski7) September 16, 2020

W tym roku straż graniczna, policja i służba migracyjna kontrolują obcokrajowców przebywających w Humaniu. Szczególną uwagę zwracają na to, czy nie doszło do nadużyć podczas przekraczania przez nich granicy państwowej. Straż graniczna nie wyklucza, że niektórzy cudzoziemcy mogli podrobić dokumenty uprawniające ich do wjazdu na Ukrainę.

„Organy ścigania już wykryły pewną liczbę osób, które nie przestrzegały warunków wjazdu i zlekceważyły prawo Ukrainy. Osoby te będą odesłane poza granice Ukrainy z zakazem wjazdu na co najmniej trzy lata” – poinformowano.

/Chasydzi masowo opuszczają białorusko-ukraińską granicę: udają się do Homla i Pińska, aby świętować Nowy Rok/ https://t.co/rXFjq1lTNi — Jarek Witkowski 📷😜🍏🐧⛺🚴‍♀️🚂🇵🇱🇪🇺☮ (@JarekWitkowski7) September 18, 2020

Źródło: PAP