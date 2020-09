Globalny program szczepionkowy WHO i fundacji Billa Gatesa. Przystąpiło do niego już 170 państw

Szef WHO podkreślił, że do tej pory przeszło 170 państw wyraziło chęć przystąpienia do programu COVAX Global Vaccines Facility. Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał niezdecydowane kraje do podążenia ich śladem. Program ma wygenerować fundusze na produkcję szczepionek, terapię i leki na koronawirusa. Współkieruje nim Gavi Vaccine Alliance Billa Gatesa.

– Wzywam te kraje, które jeszcze nie przystąpiły do COVAX, aby uczyniły to przed jutrzejszym terminem przedłożenia Gavi swoich zobowiązań – apelował w czwartek szef WHO.

COVAX chce dostarczyć miliardy dawek szczepionki do końca przyszłego roku. W ubiegłym miesiącu w portfolio programu było dziewięć szczepionek. Kolejne dziewięć jest w trakcie oceny.

Ghebreyesus podkreślał wsparcie WHO dla wysiłków na rzecz opracowania szczepionki na koronawirusa. – Szczepionki będą kluczowym narzędziem do opanowania pandemii. Ale nie mamy gwarancji, że jakakolwiek szczepionka, która jest obecnie opracowywana, zadziała – zaznaczył.

– Im więcej będziemy mieć możliwości, tym większa szansa, że otrzymamy bardzo bezpieczną i bardzo skuteczną szczepionkę. Dlatego pracujemy nad wspieraniem globalnej solidarności i współpracy w badaniach nad szczepionkami – dodał.

COVAX to jeden z czterech filarów „akceleratora dostępu do narzędzi COVID-19 (ACT)”. Ma on przyspieszyć opracowywanie i produkcję testów, leków i szczepionek dostępnych dla wszystkich ludzi na świecie.

ACT-Accelerator ruszył w kwietniu. Do tej pory otrzymał fundusze w wysokości około 2,7 mld dolarów. Pieniądze są przeznaczone na wyprodukowanie 2 mld dawek szczepionek, 245 mln leków i 500 mln testów.

Wcześniej o „olbrzymi skok w finansowaniu” zaapelował także Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres. Chodziło o zaspokojenie potrzeb finansowych akceleratora w wysokości 35 mld dolarów.

Unijna „Drużyna Europy”

W imieniu państw członkowskich do COVAX przystąpiła Komisja Europejska. W ramach „Drużyny Europy” (KE i państwa członkowskie UE) KE ogłosiła również, że zaoferuje 400 mln euro w postaci gwarancji na rzecz wsparcia COVAX i jego celów.

– Globalna współpraca jest jedynym sposobem pokonania ogólnoświatowej pandemii. Dzięki globalnej reakcji na pandemię koronawirusa i kampanii „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości” zobaczyliśmy, że cały świat zjednoczył swoje siły. Do tej pory zadeklarowano 16 mld euro. Najbardziej utalentowani naukowcy i organizacje łączą swoje wysiłki, aby opracować szczepionki, testy i metody leczenia, które będą naszym powszechnym, wspólnym dobrem. Komisja ogłasza dzisiaj, że wniesie wkład w wysokości 400 mln euro na rzecz COVAX, aby umożliwić współpracę w zakupie przyszłych szczepionek z korzyścią dla krajów o niskich i średnich dochodach. Jestem przekonana, że przybliży nas to do osiągnięcia naszego celu: pokonania wirusa wspólnymi siłami – przekonywała szefowa KE Ursula von der Leyen.

Udział Unii Europejskiej w COVAX ma być uzupełnieniem trwających negocjacji UE z producentami szczepionek. Komisja Europejska chce natomiast, żeby szczepionki były „dostępne dla wszystkich”, nie tylko dla mieszkańców Unii „Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni” – przekonuje KE. „Dlatego Komisja natychmiast odpowiedziała na wezwanie WHO do podjęcia działania i od 4 maja 2020 r. zebrała niemal 16 mld euro w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa” – czytamy na stronie KE.

Programem COVAX kierują Gavi, Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, Koalicja na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) oraz WHO. Oparty jest na mechanizmie podziału ryzyka, żeby odciążyć producentów inwestujących w szczepionki, na które nie ma zagwarantowanego popytu.

Źródła: news.un.org/ec.europa.eu