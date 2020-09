Ministerstwo propagandy Kurskiego przeżera grubą kasę. Wynagrodzenia w TVP wzrosły o 10 proc.

Rządowa telewizja podniosła wynagrodzenia i zatrudniła nowych pracowników. Tak Jacek Kurski i jego ekipa przeżera pieniądze z naszych podatków.

Przed wyborami Jacek Kurski i TVP skomlało, że nie ma pieniędzy na rządową telewizję. Andrzej Duda podpisał ustawę, w myśl, której do propagandziści w ciągu 5 lat dostaną 10 mld złotych.

Po wyborach okazuje się, że przeżeranie tegorocznych 2 mld złotych ruszyło pełną parą. Z kolei portal Wirtualne Media dotarł do danych za rok 2019, z których wynika rządowa telewizja zwiększyła już w ub. roku liczbę etatowych pracowników do 2 825 (tj. o 95).

Ponadto w 2019 roku na wynagrodzenia poszło 513,27 mln złotych. To o aż 10,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

– W sprawozdaniu złożonym w KRS Telewizja Polska podała, że liczba pracowników w jej zakładzie głównym wzrosła w ub.r. o 84 do 2 121, a liczba zajmowanych przez nich etatów – o 83,67 do 2 115,58. W ośrodkach regionalnych TVP liczba pracowników poszła w górę o 11 do 704, a liczba etatów – o 12,95 do 674,05. W firmie zatrudniono 287 nowych osób, a pożegnano się z 229, z czego 73 przeszły na emeryturę, dwie na rentę, 52 rozwiązały umowy za porozumieniem stron, 27 wypowiedziało umowy, 11 umowy wypowiedziała spółka, 16 zostało zwolnionych z przyczyn leżących po ich stronie, a 48 rozstało się z innych przyczyn – opisuje portal.

Najwięcej ludzi pracuje w Centrum Usług Produkcyjnych TVP, bo aż 409. Natomiast w ośrodku TVP Technologie było 214 pracowników, w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej 206, w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych 149, w biurze programowym 136, a w biurze reklamy 133.

Przybyło etatów zajmowanych przez pracowników realizacji i produkcji telewizyjnej z 660,86 do 676,61, a tych administracyjnych z 614 do 640,54. Natomiast „dziennikarzy” przybyło z 266,13 do 281,75.

Najwięcej etatowych pracowników w ośrodkach regionalnych ma TVP Kraków – 89. W całej Telewizji Polskiej ubyło tylko dwóch dyrektorów i kilku doradców.

Źródło: Wirtualne Media