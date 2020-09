Murzyn zaatakował 84-letnią zwolenniczkę Trumpa. „Uderzył mnie prosto w twarz i zerwał kolczyki” [VIDEO]

Policja w USA aresztowała 33-letniego Murzyna, Alvina Gary’ego Shaw po ataku na zwolenników Donalda Trumpa. Do zdarzenia doszło podczas wiecu wyborczego w Alico Viejo w Kalifornii.

Czarnoskóry mężczyzna zaatakował zwolenników ubiegającego się o reelekcję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Do napaści doszło podczas wiecu wyborczego w Alico Viejo w stanie Kalifornia. Ofiarą agresywnego Alvina Shaw stała się 84-letnia biała kobieta.

Poszkodowana w ataku została 84-letnia Donna Snow. Kobieta relacjonowała, że napastnik „cofnął rękę, jakby zamierzał ją uderzyć i uderzył ją prosto w twarz”. Co więcej, Shaw zerwał także kolczyki, które miała na sobie 84-latka.

– Nie chciał mnie zostawić w spokoju. Podszedł ze swoim jointem i położył go na moim nowym transparencie Trumpa. W Kalifornii nie rozdają transparentów Trumpa, więc to mnie zdenerwowało. Powiedziałam: Co robisz? Nie możesz tego robić! – mówiła Donna Snow.

Donna zdołała utrzymać równowagę, jednak kolejna ofiara przewróciła się. Trzecią ofiarą napastnika była osoba powyżej 70. roku życia, która trafiła do szpitala z urazem szyi.

Jak poinformowało biuro tamtejszego szeryfa, na widok zdarzenia do akcji wkroczył emerytowany policjant. Były funkcjonariusz wycelował broń w agresora. Czarnoskóry napastnik próbował uciec z miejsca zdarzenia. Służby podają, że miał przy sobie nóż, który później znaleziono w pobliskich krzakach.

Shaw został aresztowany pod zarzutem znęcania się nad osobami starszymi, napadu z bronią oraz pobicia.

