Warszawskie ścieki z „Czajki” płyną już przez most pontonowy

W Warszawie rozpoczęto próbny przesył ścieków z „Czajki” przez ustawiony na Wiśle most pontonowy.

W sierpniu, rok po pierwszej awarii, znów ścieki z „Czajki” zaczęły wylewać się do Wisły. Po raz kolejny konieczne było ustawienie na najdłuższej Polskiej rzece mostu pontonowego, przez które mogłyby popłynąć nieczystości.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, poinformował za pomocą Twittera, że rozpoczęto próbny przesył ścieków.

„Wczoraj wieczorem rozpoczęliśmy próbny przesył ścieków rurami po moście pontonowym” – napisał na Twitterze polityk.

„Teraz zespół MPWiK [Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – red] sprawdza stabilność i szczelność rurociągu, a także monitoruje pracę systemu pompującego ścieki do rur. Musimy mieć pewność, że awaryjny system jest bezpieczny i będzie wydajny”.

Wczoraj wieczorem rozpoczęliśmy próbny przesył ścieków rurami po moście pontonowym. Teraz zespół MPWiK sprawdza stabilność i szczelność rurociągu, a także monitoruje pracę systemu pompującego ścieki do rur. Musimy mieć pewność, że awaryjny system jest bezpieczny i będzie wydajny. pic.twitter.com/zWSzbxlLst — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) September 19, 2020

Most pontonowy na Wiśle to zasługa MON, a nie władz Warszawy. 9 września Mariusz Błaszczak poinformował, że most jest już gotowy.

Most może działać tylko do końca listopada. Na zimę musi zostać rozebrany.