Ziobro emocjonalnie: Kilka razy już podawaliśmy sobie dłonie, a oni wbijali mi nóż w plecy

Jan Ziobro, skoczek narciarski, w 2018 roku zawiesił swoją karierę. Teraz w rozmowie z portalem „Interia” mówi, jakie są szanse na jego powrót do skoków.

Jan Ziobro powiedział w rozmowie, że jego kariera jest „oficjalnie zawieszona”. Jego przerwa w karierze zostało ogłoszona w atmosferze skandalu związanego z konfliktem skoczka z PZN.

W rozmowie z portalem „Interia” Ziobro mówił o tym, jakie są szanse, że wróci do skakania.

– Myślę, że jeżeli byłaby wola z drugiej strony pogodzenia się i wyciągnięcia sobie dłoni, to ja byłbym w stanie to zrobić. Ale już naprawdę, a nie tak, jak było kilkanaście razy, że podawaliśmy sobie dłonie, ja wychodziłem, a ten przysłowiowy nóż nadal był mi wbijany w plecy. Jeśli tym razem miałoby być szczerze, to czemu nie? Sądzę, że przebaczać warto, bo życie jest zbyt krótkie, żeby toczyć wojny – powiedział.

Na szybki powrót – którego Ziobro nie wyklucza – się jednak nie zapowiada. W czasie przerwy od skoków sportowiec rozkręcił własny biznes.

– Jednak w tej chwili bardzo absorbuje mnie rozwijanie własnej firmy z branży meblarskiej. Poczyniłem też dosyć duże inwestycje, co wiąże się z tym, że muszę być na miejscu i wszystkiego dopilnować. Obecnie nie jestem w stanie, ot tak, tego zostawić i odejść. Mam taki charakter, że jak już się za coś biorę, to nie traktuję tego po macoszemu – powiedział w wywiadzie.

Polska jest obecnie potęgą w skokach narciarskich. Mamy świetnych skoczków, jak Kamil Stoch czy Dawid Kubacki. Jan Ziobro również miał ogromny potencjał. Czy miałby szanse powalczyć o miejsca na podium po powrocie?

Źródło: Interia.pl