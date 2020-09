Dłuższy łańcuch także dla niewolników. Od teraz nie musisz pytać o pozwolenie na budowę małego garażu

Budowa małych garażów, altanek czy schowków bez zezwolenia – taka mała dobra zmiana weszła w życie w sobotę 19 września. Dozwolone będzie stawianie budynków o powierzchni nie większej niż 35 m2.

– Od 19 września bez pozwolenia i zgłoszenia można budować wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, jak np. garaże, altany, przydomowe ganki, oranżerie i np. tarasy – donosi portal money.pl.

Jak widać łańcuch został wydłużony nie tylko dla psów, ale i dla obywateli, którzy będą mogli cieszyć się trochę większą wolnością. Na działce kupionej za swoje pieniądze, od której płacisz podatek, będziesz mógł wybudować coś za swoje pieniądze i nie będzie potrzebna do tego zgoda urzędnika.

Ale żeby nam się od tej wolności nie poprzewracało, wprowadzono pewne obostrzenia. Stawiany obiekt nie może być większy niż 35 m2. Dodatkowo bez pozwolenia i zgłoszenia można wybudować tylko dwa takie obiekty na działce do 500 m2 powierzchni.

Ponadto w ustawie dokładnie opisano przeznaczenie stawianych budynków. Budynek gospodarczy musi służyć do przechowywania np. narzędzi do prac w ogrodzie. Z kolei jako wiatę rozumie się budynek bez fundamentów, z dachem opartym na słupach. Podobnie fundamentów nie może mieć altana.

Obiekty mogą jednak podlegać kontroli ze strony nadzoru budowlanego, a jakby inspektor stwierdził, że budynek jest używany niezgodnie z prawem, to w pierwszej kolejności upomni niepokornego obywatela. Po 60 dniach przeprowadzi powtórną kontrolę, a jeśliby budynek nie zostanie dostosowany do swego przeznaczenia, może wlepić karę.

– Co więcej, kontrole będą mogły się powtarzać co 30 dni, a kolejne kary będą mogły być nakładane w nieskończoność, do czasu usunięcia usterek – donosi money.pl. Od nałożonej kary będzie przysługiwać oczywiście odwołanie w czasie siedmiu dni roboczych.