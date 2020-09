Krzysztof Bosak miażdży koalicję PiS-PO-Lewica. „To jest gospodarcze samobójstwo” [WIDEO]

Krzysztof Bosak w programie „Śniadanie w Polsat News” skomentował ustawę antyhodowlaną, która w skandalicznym trybie została przepchnięta przez polski Sejm. Konfederacja oraz PSL były ugrupowaniami, które sprzeciwiło się tzw. piątce dla zwierząt.

– To jest gospodarcze samobójstwo, ponieważ uderzy w aż 4 branże. Uderzy w branże przetwórstwa mięsnego (…) zakłady mięsne IMEX, wedle wypowiedzi prezesa, na stronie portalspozywczy, 80 procent swej produkcji eksportują na rynki muzułmańskie – zaczął Bosak.

Poseł Konfederacji zauważył, że osoby pracujące w tym zakładzie po prostu zostaną zwolnione, jeżeli firma nie będzie mogła eksportować i nie utrzyma się na rynku.

– Druga branża to oczywiście przemysł drobiarski, który mamy teraz numer jeden w Europie. Kilkadziesiąt procent, według różnych szacunków 30-40 procent polskiego eksportu to jest eksport z certyfikatami uboju rytualnego – dodawał.

– Z tych rynków na podstawie decyzji PiS-u mamy zamiar sami dobrowolnie się wycofać. Trzecia branża, w którą to uderzy i o której nie mówiliśmy to hodowla bydła. Przedstawiciele hodowli bydła nie zostali nawet wpuszczeni na komisję do Sejmu – przypomniał Bosak.

Poseł Konfederacji zauważył, że zamiast tego pojawili się przedstawiciele lewicowych organizacji, którzy często atakują fermy, z organizacji antyhodowlanych.

– Czwarta najmniejsza to hodowla zwierząt futerkowych, w której jest kilku potentatów i jest sześciuset farmerów, którzy prowadzą rodzinne gospodarstwa rolne, które są chronione przez polską konstytucję – dodawał.

Krzysztof Bosak wskazał także, iż przedstawiciele branży, w które chce uderzyć Prawo i Sprawiedliwość działają zgodnie ze wszystkimi standardami unijnymi i przewidzianymi w polskim prawie. Przypomniał także, że wielu z tych przedsiębiorców wzięło kredyty inwestycyjne.

– Teraz w ciągu roku mają być wykasowani z rynku, gdzie jesteśmy eksporterem numer dwa w Europie. PiS do spółki z Lewicą i z Platformą wycofują nas z trzech eksportowych rynków – podsumował polityk. – Nic na tym nie zyskamy, nikt nas do tego nie zmusza.