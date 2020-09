Ks. Dariusz Oko o Islamie. Tego nie wiedziałeś o religii Mahometa [VIDEO]

Jakie mroczne tajemnice skrywa religia muzułmanów? Ks. Dariusz Oko mówi co można wyczytać w Koranie.

– Niemcy właściwie umierają, stają się państwem islamskim – przekonuje ks. Dariusz Oko. Duchowny spotkał się z słuchaczami w Poznaniu.

Ks. Oko postanowił zapoznać się z treścią świętej księgi muzułmanów – Koranem. Na spotkaniu wskazywał konkretne cytaty i rady dla wyznawców Allaha, które podsuwa im ich święta księga.

– Na ogół nie podaje się żadnych istotnych z życia Mahometa. Właściwie połowę jego życia się pomija. (…) Jeżeli to jest taki wspaniały założyciel religii, to powinniśmy doskonale znać jego życiorys – wskazuje ks. Oko.

Na plus Mahometa ksiądz wskazał wrażliwość wobec sierot, obronę szczególnie dziewczynek, które w tamtych czasach były mordowane. Był też wierny swojej małżonce, która była właścicielką karawany, biznesu kupieckiego.

To właśnie żona przekonała go, aby zaufał duchowi, który mu się objawiał. Mahomet nie wiedział, czy jest to Bóg czy Szatan.

Pod wpływem objawień Mahomet postanowił przekonać ówczesnych arabów, iż jedynym z ich bogów, którego powinni czcić jest Allah. Natomiast później postanowił ogłosić się prorokiem, a Jezusa uznał za swojego poprzednika.

Arabów przekonywał nawet, że Jezus na sądzie ostatecznym potępi chrześcijan, że zrobili z niego boga. Później przez 13 lat przekonywał w Mekce ludzi do nowej religii.

Przez 13 lat nawrócił zaledwie 150 osób. Na niczym spełzły jego marzenia o nawróceniu Żydów i Chrześcijan.

Ks. Oko przypomniał, że na podobny efekt liczył Luter. Gdy jednak Żydzi odrzucili jego religię Luter stał się największym antysemitą, którym mogli inspirować się naziści.

Źródło: NCzasTV