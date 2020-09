Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł przez Warszawę. „Rodzina ma swoich obrońców”

Ponad tysiąc osób wzięło udział w XV Marsz u dla Życia i Rodziny, który przeszedł ulicami Warszawy pod hasłem „Wspólnie brońmy rodziny”. Do uczestników marsz u dołączył prezydent RP Andrzej Duda.

W marszu wzięła udział m.in. małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, prezes fundacji Małe Stópki ks. Tomasz Kancelarczyk, ks. Dominik Chmielewski, lider Konfederacji Krzysztof Bosak wraz z małżonką.

„Każdego roku Marsz dla Życia i Rodziny jest okazją do manifestacji prorodzinnych postaw, a także naszego przywiązania do wartości pro life. Ze względu na ostatnie incydenty i ataki na chrześcijańskie wartości, których dopuścili się lewicowi aktywiści, manifestacja ma w tym roku także formę apelu do władz o nowelizację przepisów prawnych i zapobieganie profanacjom i znieważeniom symboli religijnych i narodowych” – powiedział prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.

„Chcemy pokazać, że rodzina ma swoich obrońców” – dodał. Zwrócił uwagę, że w XXI wieku największą bitwą, jaką trzeba stoczyć, jest bitwa o rodzinę. „Chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na aborcję, która dokonywana jest w naszym kraju w niezwykle dużej ilości” – powiedział Ozdoba.

Dziś @krzysztofbosak uczestniczył wraz z @KarinaBosak w Marszu dla Życia i Rodziny.

Wspaniała i rodzinna atmosfera wydarzenia udzielała się wszystkim 🇵🇱👍 pic.twitter.com/S2bWM43PoR — #Bosak2020 (@bosak2020) September 20, 2020

Prezes Centrum Życia i Rodziny zapowiedział, że 22 października Trybunał Konstytucyjny będzie decydował o tym, czy przesłanka eugeniczna może być w Polsce utrzymana. „Mamy nadzieję, że orzeknie w odpowiedni sposób” – oświadczył Ozdoba.

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak podkreśliła, że „naturalna rodzina gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo, a bezpieczne dzieci to bezpieczna Polska”.

„Dziś, kiedy bardzo wiele agresywnych ideologii, które już rozpanoszyły się w Europie usiłują atakować Polskę, musimy bardzo jasno powiedzieć, że tu, w tym miejscu spotykamy się z potrzeby serca, bo nie chcemy dyskryminacji naszych rodzin.(…) Naturalna rodzina dobrze wiemy, jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo i przyszłość narodu Polskiego” – powiedziała Barbara Nowak.

Odniosła się również do pojęcia płci kulturowej mówiąc, że „jest to kłamstwo”. „W zachodnich krajach już dzisiaj, nawet rządy, i urzędy państwowe przyjęły to kłamstwo, a ci, którzy się z tym nie zgadzają, są szykanowani, dyskryminowani. Czy my tego chcemy w Polsce” – pytała małopolska kurator oświaty.

Nawiązała też do kwestii aborcji i eutanazji. „W państwie polskim tak, jak w całej cywilizacji łacińskiej jedynym fenomenem, jedynym zjawiskiem nieprzemijającym, jedyną wartością jest życie” – podkreśliła Barbara Nowak.

Zaapelowała do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby „z odpowiedzialnością opowiedzieli się za cywilizacją życia, a przeciw progresywnej cywilizacji śmierci”. „Jesteśmy za tym, żeby życie było szanowane od samego początku do samego końca” – powiedziała małopolska kurator oświaty.

Wśród śpiewu, z transparentami mówiącymi o wartości życia oraz biało-czerwonymi flagami i kolorowymi balonami w południe ruszył spod Placu Zamkowego w Warszawie Marsz dla Życia i Rodziny. W pochodzie wzięło udział ponad tys. osób z całymi rodzinami. Rodzice wieźli w wózkach małe dzieci. Szły także osoby niepełnosprawne.

Na wysokości kościoła seminaryjnego do uczestników marszu dołączył prezydent RP Andrzej Duda. Przeszedł wraz z nimi do pomocnika kard. Stefana Wyszyńskiego umiejscowionego obok kościoła sióstr wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Obecność głowy państwa nie umknęła liderowi Konfederacji Krzysztofowi Bosakowi, który zaznaczył, że prezydent długo nie zabawił na Marszu. „Po raz pierwszy prezydent Andrzej Duda dołączył do Marsz dla Życia i na marginesie uroczystości dożynkowych przeszedł wspólnie z nami ok. 300 metrów (od Pałacu do ul. Królewskiej)” – napisał na Twitterze.

W czasie marszu wypuszczano fragmenty przemówień św. Jana Pawła II, w tym. m.in. z Kalisza, gdzie papież powiedział: „Jeżeli matce wolno zabić swoje dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie. (…) Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest ten, który je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa – ani matka, ani ojciec, ani żadna agencja”.

Przypomniano również wypowiedzi kard. Stefana Wyszyńskiego poświęcone wartości ludzkiego życia, prokreacji oraz rodziny, oraz słowa kard. Roberta Saraha dotyczące wartości małżeństwa.

Skandowano hasła: „To, co dobre się zaczyna, gdzie zaczyna się rodzina”, „Chrońmy rodzinę”, „Stop aborcji”, „Nie dla eugeniki”, „Brońmy rodzinę przed spaczeniem”, „Politycy – czy słyszycie – brońcie rodzin, brońcie życie”.

Na drodze marszu w dwóch miejscach stały osoby z flagami LGBT. Jedna w okolicach bramy Uniwersytetu Warszawskiego, oraz trzy pod kościołem św. Krzyża. Nie miały megafonów i nie skandowały głośno swoich poglądów.

Po marszu jego uczestnicy wzięli udział we mszy św. w bazylice św. Krzyża, w czasie, której homilię wygłosił ks. Dominik Chmielewski.