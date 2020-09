„Piątka przeciw rolnikom”. W sieci powstała petycja rolników do Andrzeja Dudy

W sieci pojawiła się petycja do Prezydenta Andrzeja Dudy, by ten zawetował ustawę antyhodowlaną przyjętą przez Sejm w tym tygodniu. – Prezydencie powiedz stop „piątce przeciw rolnikom” – czytamy na stronie 5przeciwrolnikom.pl.

W tym tygodniu mimo sprzeciwu Konfederacji i części posłów PSL, sejmowa większość PiS-PO-Lewica przegłosowała tzw. piątkę dla zwierząt, która uderza w polskie rolnictwo i była procedowana w skandalicznym trybie.

„Piątka dla zwierząt”

„Piątka dla zwierząt” to pięć zasad, które Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić do ustawodawstwa, by chronić zwierzęta. Przepisy są bardzo kontrowersyjne.

Pierwsze jest „humanitarne traktowanie zwierząt” a w nim: „zakaz hodowli zwierząt futerkowych” i „ubój rytualny jedynie na potrzeby krajowych związków wyznaniowych”.

Pierwszego przepisu nie da się wprowadzić szybko i bezboleśnie bez skazywania hodowców na bezrobocie. Drugi jest natomiast bardzo kontrowersyjny, bo to nic innego jak zabezpieczenie praw żydów i muzułmanów i postawienie ich ponad innymi obywatelami Polski.

Druga jest „większa kontrola społeczna ochrony zwierząt”, a w niej: „większe kompetencje dla organizacji społecznych” i „możliwość asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt”.

Trzeci punkt to „precyzyjne prawo i większa ochrona”: „definicja kojca w polskim prawie”, „inspekcja weterynaryjna z prawem do nakładania mandatów” i „koniec z trzymaniem zwierząt w złych warunkach”. Ostatni podpunkt jest tak ogólny, że w zasadzie nic nie wnosi.

Czwarty punkt, „bezpieczne schroniska” jest najgorszy bo stanowi, że „tylko jednostki gminne oraz organizacje pożytku publicznego” będą mogły prowadzić schroniska. Jest to radykalnie etatystyczny, by nie powiedzieć „faszystowski”, zapis.

Zauważmy, że nie mówimy tu o przepisie dot. poprawy warunków, czy zwiększeniu nadzoru, tylko o całkowitym zakazie.

Autor przepisu z góry zakłada złe intencje hodowcy. Tymczasem mała hodowla może być prowadzona lepiej niż duża lub co gorsza państwowa.

Wystarczy tu porównać prywatne ZOO w Borysewie, w którym zwierzęta mają świetne warunki, do państwowej hodowli koni arabów w Janowie Podlaskim, która cyklicznie krytykowana jest w mediach.

Ostatni, piąty punkt zakaże stosowania łańcuchów i kolczatek. Znów można śmiało stwierdzić, że napisał go ideolog nie znający realiów wsi. Często wiejskie psy będące w ciągu nocy na długich łańcuchach i spuszczane w trakcie prac podwórkowych ich właścicieli, zażywają więcej ruchu, niż psy miastowych właścicieli, którzy na co dzień trzymają swoich pupili w mieszkaniach po 40m2.

„Piątka przeciw rolnikom”

Autorzy petycji do Andrzeja Dudy uważają jednak, iż jest to „piątka przeciw rolnikom” i apelują, by Prezydent zawetował ustawę. To może jednak zdać się na niewiele, bowiem liczba posłów głosujących „za” ustawą z PiS-PO-Lewica wystarczy do obalenia prezydenckiego weta.

– Propozycje zakazu uboju rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych to uderzenie w konkretne branże, co w konsekwencji negatywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych i całego sektora rolno-spożywczego, zmniejszając rolę polskich eksporterów na światowym rynku mięsa wołowego i drobiowego – czytamy w petycji.

Autorzy podkreślają, że ustawa przyczyni się do spadku wpływów do budżetu państwa z podatków odprowadzanych przez tę branżę, ale także do utraty pracy przez kilkadziesiąt tysięcy osób w branży futrzarskiej oraz w podmiotach z nią współpracujących.

– Likwidacja ferm oznaczać będzie konieczność odpłatnej utylizacji, szkodzącej naturalnemu środowisku, a także bardzo kosztowną – podkreślono. – Zakaz uboju rytualnego nie poprawi sytuacji zwierząt, bo będą one po prostu żywe transportowane do państw, w których taki zakaz nie obowiązuje.

Autorzy sprzeciwiają się również haniebnemu pomysłowi zwiększenia uprawnień dla lewicowych organizacji antyhodowlanych, podających się za ekologiczne. Ich przedstawiciele ” nie mają odpowiedniej wiedzy i kompetencji aby przeprowadzać kontrole w gospodarstwach rolnych”.

– Jako Prezydent Polski podjął się Pan zadania obrony m.in. polskich rolników i konsumentów. Proszę Pana o zablokowanie prac nad szkodliwą tzw. „Piątką dla zwierząt”, a w razie potrzeby – o zawetowanie tej ustawy – podsumowano petycję, którą możecie podpisać TUTAJ.