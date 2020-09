Teraz Londyn. Kolejny wielki protest przeciwko koronawirusowym restrykcjom. Doszło do starć z policją [FOTO/VIDEO]

Demonstracja zgromadziła protestujących przeciw ograniczaniu swobód obywatelskich w związku z epidemią, nakazowi zasłaniania twarzy i zachowywania dystansu społecznego, przeciw obowiązkowi szczepień.

Byli też i tacy, którzy twierdzili, że epidemia została wymyślona przez władze w celu kontrolowania ludzi, wszczepiania ludziom czipów lub wiążących epidemię z technologią 5G. Tych była jednak znaczna mniejszość.

A good turn out in London today for the anti-lockdown protest, the government know we know they are lying and they don't care. pic.twitter.com/O11hA8AuGZ

Dystans społeczny, zakaz zgromadzeń

Od minionego poniedziałku w Wielkiej Brytanii wprowadzono zakaz spotykania się w grupach większych niż sześć osób. Protesty są jednak dozwolone, ale tylko pod warunkiem, że są zorganizowane zgodnie z wytycznymi epidemicznymi, czyli m.in. z zachowaniem dystansu pomiędzy ludźmi.

Ponieważ w trakcie sobotniej demonstracji zalecenia te nie były przestrzegane, policja próbowała skłonić uczestników do rozejścia się, ale to nie skutkowało, zwłaszcza, że część osób chwyciła się za ręce, tworząc żywą blokadę.

Disproportionate force to push the protest into clickbait for the biased media.

This is what a peaceful protest looks like, Trafalgar Square, London, yet these people will be demonised as criminals and right wingers if they get any media coverage by the fake news.

The boot is coming down, time is running out, we need to act now.pic.twitter.com/INJUnKVtm2

— Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) September 19, 2020