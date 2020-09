Ziobro OSZALAŁ! Nadciąga kolejny podatek. Tym razem uderzy w niezależne media

Dla wielkich koncernów medialnych to może być nieodczuwalne, jednak dla małych mediów będzie to zabójczy cios. Zbigniew Ziobro może zrobić to, co nie udało się jeszcze Google i Facebookowi i całkowicie wyeliminować małe prawicowe portale z sieci.

Podatek w wysokości aż 20 procent przychodów z treści komercyjnych, to nowy pomysł Zbigniewa Ziobro na to, by utemperować media – donosi „Dziennik Gazeta Prawna”.

Podatek od reklam

DGP donosi, że partia Zbigniewa Ziobry, której przyszłość w koalicji jest niepewna, ma nowy pomysł na słabienie pozycji niezależnych mediów. W małe media ma uderzyć nowy podatek od zysków z reklam komercyjnych.

– Miałyby one (media – red.) odprowadzać określony procent obrotów ze sprzedaży czasu reklamowego, powierzchni reklamowej i reklam internetowych – czytamy w gazecie. Podatek uderzy przede wszystkim w małe media, dla których często przychody z reklam są kluczowe dla ich funkcjonowania.

Podatek miałby – według założeń projektu – sięgnąć nawet 20 procent. Dokładna wartość nie jest podana, jednak rynek reklam komercyjnych wart jest obecnie około 8 miliardów złotych, a projekt Solidarnej Polski zakłada 1,6 miliarda złotych dodatkowych wpływów.

Likwidacja polskich mediów

Propozycja Solidarnej Polski mogłaby wstrząsnąć rynkiem medialnym w Polsce. Do tej pory mówiono głównie o zbyt dużym wpływie niemieckiego kapitału i repolonizacji mediów, w tej sprawie nie pojawił się jednak żaden konkretny projekt ustawy.

Nowy podatek zlikwidowałby wiele małych mediów niezależnych, dla których wpływy z reklam oznaczają być lub nie być, które funkcjonują z miesiąca na miesiąc na granicy przetrwania. Nie trudno się domyślić, iż zapłacenie 20 procent podatku będzie dla nich zabójcze.