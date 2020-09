Ach, co to był za ślub… Strażacy, policja i próba ataku na siedzibę miejskich władz [VIDEO]

Już na początku ceremonia ślubna została opóźniona przez gości, którzy urządzili na ulicach „rodeo”, czyli głośny przejazd przez dzielnicę. To był pierwszy element scysji z merem Jérémim Bréaudem, który udzielał ślubu.

Gościom nie spodobała się też decyzja o ograniczeniu ilości osób na sali merostwa z powodu Covid-19. Jérémie Bréaud ograniczył liczbę uczestników jednak jeszcze bardziej, tylko do obecności pary młodych i ich rodziców oraz świadków. Była to „kara” za głośny przejazd przez miasto kawalkady gości.

Ta decyzja wywołała gniew grupy weselników, która zdecydowała się sforsować drzwi na salę merostwa siłą. Niektórzy z gości chcieli nawet opanować ratusz, więc doszło do interwencji policji miejskiej. Ta użyła nawet gazu łzawiącego.

Sceny te zostały sfilmowane, a straż miejska sporządziła liczne wnioski o ukaranie gości. Po tych incydentach „przeciw wartościom Republiki”, miasto zapowiada nawet zmianę przepisów zawierania ślubów cywilnych. 30 minut spóźnienia ma anulować ceremonię, ma być zakaz ulicznych orszaków samochodowych, itp.

📣 Retrouvez ma réaction suite au #mariage d'hier qui fut intolérable et inadmissible. Le message est clair, quand on se marie à #Bron, on ne fait plus ce que l'on veut. Avec mon équipe, nous ne cèderons pas, nous ne reculerons pas. Le temps du laxisme est derrière nous. pic.twitter.com/TZg2LjBJM7

— Jérémie Bréaud (@JeremieBreaud) September 20, 2020