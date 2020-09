Sośnierz i Korwin-Mikke o kryzysie rządowym: „Domagamy się dokonania radykalnych reform gospodarczych” [VIDEO]

Partia KORWiN, wchodząca w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość, zorganizowała specjalną konferencję prasową, na której przedstawiła swoje stanowisko w kwestii kryzysu parlamentarnego.

Zjednoczona Prawica jest coraz mniej zjednoczona i coraz więcej wskazuje na to, że dojdzie do rozłamu w obozie rządzącym. Możliwych scenariuszy jest kilka. Prawdopodobne jest zdymisjonowanie Zbigniewa Ziobry, odsunięcie Solidarnej Polski i powołanie rządu mniejszościowego. W perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy możliwe są przedterminowe wybory parlamentarne.

Podczas krótkiej konferencji prasowej głos zabrali Janusz Korwin-Mikke oraz Dobromir Sośnierz.

– Z niepokojem obserwujemy, że najpierw wybory, a teraz rozgrywki wewnątrz, istniejącej albo już nieistniejącej koalicji, zajmują rządzącym miejsce tego, co trzeba robić w gospodarce – powiedział Korwin-Mikke.

Sośnierz odczytał oficjalne stanowisko partii KORWiN.

„Partia KORWiN domaga się od sił rządzących Polską dokonania radykalnych reform gospodarczych. Rozgrywki wewnątrz koalicji nie mogą przysłaniać realnych problemów, które narosły z powodu serii wyborów i przesadnie potraktowanej epidemii” – głosi oświadczenie.

– Mamy już dość tego, że rząd zajmuje się sam sobą, że zastanawiamy się tylko, kto będzie ministrem, nie co na stanowisku ma zamiar zrobić. Mamy dość tych personalnych sporów, chcielibyśmy usłyszeć o prawdziwych reformach, o tym, co rząd zamierza zrobić z sytuacją, w którą nas wpakował – komentował Sośnierz.

– Ze względy na kolejne wybory rząd wprowadzał antyreformy, a teraz trzeba wrócić do rzeczywistości. Prawica musi naprawić to, co robiła lewica, która akurat się nazywa prawicą – dodał Korwin-Mikke.