Spłonęła duża część jednego z bardziej prestiżowych uniwersytetów Afryki [VIDEO]

To jeden z najbardziej prestiżowych i najstarszych w Afryce Uniwersytetów. Uczy się tu około 36 000 studentów i 3 000 doktorantów. Profesor Barbabas Nawangwe informował, że większość dokumentów, którą strawił ogień jest na szczęście zdigitalizowana.

Szybką odbudowę zapowiedziała już Pierwsza Dama Ugandy Janet Museveni. Jest ona także… Ministrem Edukacji i Sportu.

Główny budynek z niebieskimi okiennicami zwieńczony kwadratową wieżą, powstał w 1941 roku. W 1922 roku powstał tu instytut techniczny, który stopniowo stał się centrum edukacji w Afryce Wschodniej, zwłaszcza w czasach schyłkowego kolonializmu na początku lat 60.

W 1970 roku w oficjalnej ceremonii jej awansu na krajowy uniwersytet, brali udział prezydenci Ugandy, absolwent tegi instytutu – Apollo Milton Obote, Tanzanii – Julius Nyerere, także były student Uniwersytetu Makerere, Kenii – Jomo Kenyatta i Zambii – Kenneth Kaunda. Za dwa lata placówka będzie obchodziła swoje stulecie.

US News & World Report uznał w tym roku Uniwersytet Makerere za ósmy najlepszy uniwersytet w Afryce i 569. najlepszy uniwersytet na świecie. W jego rankingu Makerere jest najwyżej ocenianym uniwersytetem w Afryce Subsaharyjskiej, z wyłączeniem uczelni RPA.

Efforts to save the left wing of the Building are being defeated by the highly powerful and forceful flames. The left wing is custody the Human Resource/staff records of the university. Spanning the years this university has lived. pic.twitter.com/S9kAddCq12

— Makerere University (@MakerereU) September 20, 2020