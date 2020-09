Trwa specjalna narada w siedzibie PiS! Ważą się losy Ziobry i koalicji rządzącej

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie trwa narada ws. losów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i koalicji partii Jarosława Kaczyńskiego z Porozumieniem i Solidarną Polską.

W specjalnej naradzie z Kaczyńskim biorą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wicepremier Piotr Gliński, szef MON Mariusz Błaszczak, europosłowie Joachim Brudziński i Beata Szydło.

– Będziemy na tym spotkaniu analizowali sytuację, jaka w tej chwili jest i wewnątrz koalicji, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i działania, które na przyszłość będą podejmowane z naszej strony. Więc wszystko przed nami dzisiaj – mówił rano w Polskim Radiu szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Przyznał, ze w tym momencie koalicja praktycznie nie istnieje. – Dzisiaj będziemy, jako PiS, we własnym gronie, rozmawiać i decydować o tym, co dalej w tej sytuacji – tłumaczył. Powiedział też, że możliwy jest każdy scenariusz, ale temat kontynuacji koalicji jest nie na stole a w „jego okolicach”.

W poniedziałek do tej sprawy odniósł się również Ryszard Terlecki, szef klubu PiS. Zapytany o przyszłość koalicji odparł, że jej losy rozstrzygną się na naradzie przy Nowogrodzkiej. Jego zdaniem „małe partyjki” muszą utemperować apetyty. – Jeżeli to zrobią, jeżeli zrozumieją powagę swojej sytuacji to będziemy próbowali się jeszcze porozumieć – powiedział Terlecki.