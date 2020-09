Banderowiec i kłamca wołyński Wołodymyr Wiatrowycz stanął na czele partii Petra Poroszenki!

Znany kłamca wołyński i banderowiec Wołodymyr Wiatrowycz pnie się po kolejnych szczeblach kariery politycznej. Ma za sobą przewodnictwo nad ukraińskim IPN-em, teraz jest deputowanym do Najwyższej Rady Ukrainy z ramienia partii Europejska Solidarność, której właśnie został przewodniczącym w obwodzie iwanofrankowskim.

W sobotę w Iwano-Frankowsku Europejska Solidarność dowodzona przez byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę ogłosiła listę kandydatów na poziomie obwodowym, którzy wezmą udział w wyborach samorządowych zaplanowanych na 25. października.

„Na czele listy kandydatów do Iwanofrankowskiej Rady Obwodowej (odpowiednik polskiego Sejmiku Wojewódzkiego) znalazł się sam Wiatrowycz” – podał portal Kresy.pl.

– Moim zadaniem jest stworzenie potężnego i będącego monolitem zespołu, frakcji, za którą będę osobiście odpowiedzialny. Nie robię tego, aby objąć jeszcze jakieś stanowisko, ale żeby upewnić wyborców w mojej politycznej odpowiedzialności za nasz wspólny wynik – powiedział Wiatrowycz.

Ten kłamca wołyński ma na swojej liście wiele „dokonań” – wszystkie równie haniebne. Jest polonofobem, który karierę zrobił na gloryfikacji OUN-UPA i zaprzeczeniu ludobójstwu na Wołyniu i w Małopolsce, a żeby przekonać ukraińską opinię publiczną do swoich „racji” posuwał się do kłamstw i fałszerstw. Będąc szefem tamtejszego IPN zakazał prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych polskim specjalistom, po tym jak doszło do rozbiórki nielegalnego pomnika w Hruszczowicach.

Za czasów prezydentury Poroszenki przeszedł do realizacji swoich banderowski fantazji. Dzięki jego polityce historycznej spuścizna zbrodniczych organizacji OUN-UPA została usankcjonowana przez państwo. Efekt? Weterani tych ludobójczych tworów, niejednokrotnie skazani za przestępstwa przeciwko ludzkości dostawali uprawnienia kombatanckie. Jakby tego było mało symbolika OUN-UPA weszła do użycia. Zawołanie OUN-UPA jest teraz pozdrowieniem w armii ukraińskiej, a hymn OUN oficjalnym marszem ukraińskich sił zbrojnych.