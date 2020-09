Francja na skraju protestów. Tragiczna sytuacja gospodarcza po lockdownie

Pandemia koronawirusa i powrót do otwarcia gospodarki wywołały we Francji społeczne wstrząsy. Rządowy parasol ochronny miejsc pracy nie zadowala związków zawodowych, a kolejne firmy zapowiadają różne restrukturyzacje.

Wezwanie do akcji strajkowej i demonstracje przeciwko zwolnieniom i żądania podwyżek płac komplikują i tak trudny klimat społeczny kraju. Restrukturyzacje i tzw. nowe „plany społeczne” zapowiadają Air France, Renault, Alinéa, Nokia, czy sieć handlowa Auchan.

Tylko od marca do 30 sierpnia zgłoszono 345 planów „ochrony miejsc pracy” (PSE). Chodzi o 51 000 miejsc pracy, które wiążą się też z częściowymi zwolnieniami i przechodzeniem pracowników na utrzymanie państwa.

Chociaż rząd wymaga, by budżetowa pomoc dla firm nie oznaczała likwidacji miejsc pracy, to kryzys ekonomiczny robi tu swoje. Ostatnio rząd potępił decyzję japońskiej firmy oponiarskiej Bridgestone, która zamyka zakłady w Béthune (Pas-de-Calais) i nazwał to „zdradą”. Fabryka będzie zamknięta w 2021 roku i pracę straci tu 863 pracowników. Japończycy odbijają piłkę i argumentują swoją decyzję zbytnim „fiskalizmem” państwa.

Motoryzacja

W trudnej sytuacji finansowej znalazł się Renault. Firma jeszcze pod koniec maja ogłosiła zamiar likwidacji około 15 000 miejsc pracy na świecie. We Francji będzie to 4 600 pracowników. Chodzi o plan oszczędnościowy, który przynieść ponad 2 miliardów euro w ciągu trzech lat. 21 lipca, znana i u nas firma Valeo ogłosiła, że zwalnia 12 000 pracowników na całym świecie w pierwszej połowie przyszłego roku. We Francji ofiarą redukcji padnie tylko 2 tys. miejsc pracy.

Handel

Problemy mają sieci handlowe. Kierownictwo dystrybutora Auchan Retail France ogłosiło 9 września plan, który zakłada likwidację 1475 miejsc pracy. Ekonomiści zastanawiają się, czy to początek redukcji zatrudnienia w sektorze handlu.

Producent mebli Alinea zwalnia ponad 1800 pracowników w 26 sklepów z meblami i dekoracjami w całej Francji. Podobnie sieć sprzedaży odzieży „La Halle” – ponad 2500 likwidowanych miejsc pracy, czy Camaïeu (ponad 400 miejsc pracy).

Lotnictwo

Airbus ogłosił 30 czerwca likwidację około 15 000 miejsc pracy, czyli 11% wszystkich zatrudnionych. Z czego 5 000 stanowisk dotyczy Francji. Decyzja Airbusem wywoła skutek u wielu kooperantów, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dostawca sprzętu, firma Daher, już zapowiedział likwidację 1300 z 10 000 miejsc pracy w swoich zakładach

Kierownictwo AAA (Assistance Aéronautique et Aérospatiale) ogłosiło w lipcu związkom związkowym, że chce ustanowić „plan ochrony zatrudnienia” (PSE) dla 719 pracowników z 1587 wszystkich zatrudnionych. To ponad 45%. Firma rozwiązała umowy o pracę z około 500 „pracownikami sezonowymi”.

Podobne kroki podjął dostawca części dla aeronautyki Figeac Aéro. Ich plan PSE obejmie ponad 300 miejsc pracy w fabryce Figeac w departamencie Lot. Z kolei grupa Air France sformalizowała na początku lipca likwidację 7580 stanowisk do końca 2022 r.

Turystyka

Ta branża ucierpiała bardzo mocno. Internetowa platforma rezerwacji zakwaterowania Booking.com ogłosiła na początku sierpnia, że ​​zmniejszy liczbę pracowników nawet o jedną czwartą. Firma z siedzibą w Amsterdamie zatrudnia około 17 500 osób na całym świecie. Podobny los spotkał TUI France. Do planu PSE zgłoszono 317 stanowisk pracy z 904. Podobnie w innych biurach podróży.

Telefony

Nokia planuje zredukować w przyszłym roku 1233 stanowiska pracy we Francji. Z czego 402 w Lannion (Côtes-d’Armor) i 831 w zakładach w Nozay (Essonne). Ich plan socjalny ochrony zwalnianych pracowników został zakwestionowany przez Francję. Według związków zawodowych, może doprowadzić do całkowitej likwidacji zakładów w Bretanii i produkcji Nokii we Francji. Recesje dotyczą bardzo różnych sektorów, nawet mediów. Wzrost bezrobocia niepokoi władze, bo jest to czynnik, który może mocno podgrzać fale protestów i zdegradować jeszcze bardziej i tak nie najlepszą sytuację społeczną w kraju.

