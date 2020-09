Funkcjonariusz nowojorskiej policji oskarżony o szpiegostwo na rzecz Chin

Szpiegowanie imigrantów, zwłaszcza przedstawicieli mniejszości, jak Tybetańczycy, czy Ujgurzy, to temat nienowy. Podobne przypadki wykrywano już w Europie. Tym razem w tym celu wywiad chińskich komunistów skaptował nowojorskiego policjanta tybetańskiego pochodzenia.

Funkcjonariusz – w poniedziałek 21 września – został postawiony w stan oskarżenia. Zarzuca mu się szpiegostwo i zbieranie informacji dla Chin. Miał inwigilować społeczności tybetańskie w Nowym Jorku.

Według aktu oskarżenia funkcjonariusz policji, pełniący służbę na posterunek w dzielnicy Queens, był pilotowany przez pracowników chińskiego konsulatu w Nowym Jorku.

Dzięki swoim kontaktom ten 33-letni policjant zbierał w latach 2018-2020 informacje o działaniach społeczności tybetańskiej. Typował dla wywiadu także potencjalne źródła informacji. Miał też stać za zapraszaniem pracowników konsulatu na imprezy organizowane przez nowojorską policję. Chińskie władze wypłaciły mu za te „usługi” kilkadziesiąt tysięcy dolarów.

"An NYPD cop was arrested Monday on federal charges of assisting China in spying on local Tibetan communities in New York City." https://t.co/CxAaj3ldg8

— Ash J (@AshAgony) September 21, 2020