Jak wygląda globalne ocieplenie? W Oregon ma twarz podpalaczy inspirowanych faszystami Antify

Ogromne pożary pustoszą dwa stany USA – Kalifornię i Oregon. Lewica wykorzystuje to do forsowania opowieści o globalnym ociepleniu. Tymczasem w samym Oregon aresztowano już co najmniej 6. podpalaczy odpowiedzialnych za pożary na ogromnych obszarach.

OregonLive informuje o aresztowaniu co najmniej 6 podpalaczy odpowiedzialnych za pożary na obszarach łącznie obejmujących ponad tysiąc mil kwadratowych. Jednym z z nich jest niejaki 39-letni Jedediah Ezekiel Fulton, który został zatrzymany w lesie, w okolicach Glide. Podpalacza zdenerwować miał leśny strażnik, który nie chciał go podwieźć. Fulton więc podłożył ogień i spłonęło 40 tysięcy hektarów lasu.

Kolejnego dowodu na globalne ocieplenie dostarczył 44-letni Elias Newton Pendergrass, którego aresztowano w Sweet Creek. Ten groził swej dziewczynie, że spali miasteczko Mapletown, jeśli ta go rzuci. Niestety zrobiła to, więc z dymem poszło kilkaset hektarów pobliskiego lasu i kilkanaście domów.

Z kolei 44-letni Jonathan Wayne Maas miał o coś pretensje do pola i klubu golfowego w Dexter, więc w lesie wystrzelił kilka flar. Puścił z dymem las i zabudowania ulokowane na powierzchni 43 tysięcy hektarów. Maas był już wcześniej karany za włamania i fałszerstwa, a także nielegalne posiadanie broni. Sam przyznał się do wywołania pożarów.

Kolejnym dowodem na globalne ocieplenie jest 55-letni Samuel Piatt, który po aresztowaniu oznajmił, że „lubi zapach dymu”, więc wywołał pożar w Oregon City. Za to 45-letni Domingo Lopez wybrał się na 12-godzinną wycieczkę wzdłuż jednej z autostrad w Oregonie. Jadąc pobocznymi drogami wzdłuż trasy co chwila robił przystanki i podpalał co się dało. Wcześniej aresztowano go za wzniecanie pożaru, ale został wypuszczony nawet bez opłacania kaucji. No to wywołał kolejnych 6 pożarów.

Policja twierdzi, że na razie nie ma dowodów na to, iż pożary były wywołane motywami politycznymi. W Oregon rządzi skrajna lewica, a wiele miast stanu jest dosłownie opanowanych przez bandy faszystów Antify. W Portland zamieszki, napady, grabieże i podpalenia trwają już blisko 4 miesiące. Policyjni psycholodzy twierdzą jednak, że widok chaosu, zniszczenia, pożarów może pobudzać rozchwianych emocjonalnie i psychicznie osobników do destrukcyjnego działania. Stąd prawdziwa fala podpaleń.

Tymczasem gubernator Oregon, skrajna lewaczka Kate Brown, podobnie jak gubernator Kalifornii Gavin Newsom, krzyczy na wiecach o globalnym ociepleniu i nawołuje do ekofaszyzmu. W samej Kalifornii jeden z największych pożarów wybuchł na genderowej imprezie. Na niej różni osobnicy odkrywali swe nowe płcie. I tak np. Bogdan oznajmiał, że teraz jest Grażynką, albo tam niebinarną Margot, i z tego szczęścia odpalał race. I tak po kolei następni genderowi osobnicy, więc spalili kilkaset tysięcy hektarów lasu i tysiące budynków.