Jasnowidz Jackowski o rekonstrukcji rządu. Pojawił się wątek Beaty Szydło

Sprawa rekonstrukcji rządu i konfliktu w obozie władzy jest obecnie tak zagmatwana, że nawet wyspecjalizowani politologowie nie są zgodni, co do tego, jak to się wszystko skończy. Poważył się jednak na to jasnowidz.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski w rozmowie z „Super Expressem” opowiedział o swoich przemyśleniach na temat rekonstrukcji rządu. Przypomnijmy, że trakcie negocjacji nad rekonstrukcją w obozie władzy powstał konflikt dot. ustawy „bezkarność +” i projektu „piątki dla zwierząt” Kaczyńskiego.

PiS poczuł się zdradzony przez koalicjantów z Porozumienia Jarosława Gowina i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Kilku wpływowych polityków PiS stwierdziło nawet, że nie ma już koalicji z „gowinowcami” i „ziobrystami”.

Według jasnowidza Jackowskiego całe to zamieszanie na pewno nie wpłynie na pozycję jednego człowieka – Mateusza Morawieckiego.

– Mam wrażenie, że w rządzie jest coraz więcej zaszłości i mają oni do siebie wzajemnie pretensje. Rekonstrukcja nie będzie jednak aż tak duża, mam wrażenie, że trzy-cztery osoby mogą zostać zmienione, natomiast premierem nadal będzie Mateusz Morawiecki – powiedział wieszcz.

Dziennikarz „SE” zapytał Jackowskiego, czy to możliwe, że Beata Szydło powróci do rządu. – Myślę, że jest to możliwe, choć raczej nie na funkcję premiera. To by było nieco dziwne, gdyby Beata Szydło została szefem rządu, biorąc pod uwagę fakt, że trzy lata temu przestała być premierem – ocenił jasnowidz.

Źródło: Super Express