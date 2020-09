Korwin-Mikke: Jak Ziobro się ugnie, to już po nim. Konfederacja jest gotowa na wybory [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke wieszczy, że jeśli Zbigniew Ziobro ulegnie wobec PiS, to będzie jego koniec w polityce. Wojna wśród komunistów nie martwi za to prawicy, Konfederacja jest gotowa na wcześniejsze wybory.

PiS dało Solidarnej Polsce ultimatum. Jeśli Zbigniew Ziobro i jego grupa chce uniknąć zerwania koalicji i wcześniejszych wyborów to musi poprzeć ustawy Bezkarność+ oraz wojnę z polskimi przedsiębiorcami.

Na razie nie wiadomo, jak zachowa się Ziobro i jego formacja. Jednak wiele wskazuje na to, że ze strachu przed utratą stanowisk w administracji państwowej i państwowych spółkach pójdą na współpracę.

– Jeśli pan Ziobro to poprze, to się załamie i straci wiarygodność. Myślę, że jeśli pan Ziobro wystartuje w wyborach to miałby dobry wynik, ale jeśli się już raz złamie to ludzie mu nie uwierzą – ocenił poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

Korwin-Mikke wskazał, że PiS z drugiej strony nie powinien obawiać się odejścia Ziobry, bo jak pokazały głosowania dobrze idzie mu współpraca z Lewicą. Przyrównał władze PiS i Lewicy do Piaseckiego i Gomułki – jeden socjalista wierzący, drugi niewierzący.

Źródło: NCzasTV