„Człowiek, który umiał pokochać tylko kota, ma mi zmieniać życie?” Emocje na proteście rolników [VIDEO]

– Bo dziś ja zdechnę dla tej Polski, dla mojej rodziny. Po to, żeby tym wszystkim durniom udowodnić, że świat nie jest taki, jak wy mówicie! – tymi słowami rolnik Marek Sulima na konferencji PSL o „piątce dla rolników” zapowiedział strajk głodowy.

– Bóg go [świat – red.] stworzył trochę inaczej. Nawołuję też do moich biskupów – odezwijcie się! Wstawcie się za nami! Nie mówcie nam, że jesteśmy „źli” [nawiązanie do słów Jarosława Kaczyńskiego – red.] – krzyczał podczas konferencji PSL rolnik Marek Sulima.

Mężczyzna w proteście przeciwko ustawie PiS tzw. „piątce dla zwierząt” rozpoczął strajk głodowy.

– Koniec tej obłudy, mówię wam! Ja mam pięciu synów i dla nich oddam życie, ale tak nie pozwolę zniszczyć nas – emocjonalnie wykrzykiwał mężczyzna. – Bo człowiek, który nie umiał pokochać przez swoje życie drugiej osoby tylko kota ma mi zmieniać życie?

– Dziękuję za taką Polskę! – dodał sarkastycznie na koniec Sulima. – Bóg zapłać, jak to mówi minister rolnictwa.

Tzw. „piątka dla zwierząt” m.in. zakazuje hodowli zwierząt futerkowych. Krytykami tego zapisu są m.in. Konfederacja, która sprzeciwia się mu w całości i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry oraz PSL – obie te partie chcą wydłużenia vacatio legis, by hodowcy mieli czas się przebranżowić.

Wśród bardziej niebezpiecznych zapisów w ustawie jest m.in. nadanie większych uprawnień organizacjom prozwierzęcym. Oznaczałoby, że ludzie, którzy często nie mają odpowiedniego wykształcenia i kierują się tylko ideologią, mogliby kontrolować rolników. Przeciw temu zapisowi znów sprzeciwiają się stanowczo Konfederacja i PSL.