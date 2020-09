Doniesienie na marszałek Elżbietę Witek trafiło do prokuratury. „Popełniła szereg przestępstw” [WIDEO]

Konfederacja złożyła doniesienie do prokuratury na marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Wszystko przez samowolne „wyrzucenie do kosza” poprawki „za życiem ludzkim”. – To jest przestępstwo – stwierdził poseł Grzegorz Braun.

– W trakcie tego ostatniego posiedzenia popełniła szereg przestępstw. Najbardziej spektakularne było to z art. 231 kk – nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, przestępstwo polegające na niepoddaniu pod głosowanie w Wysokiej Izbie wniosku mniejszości nr 42. Pani marszałek sama głośno reklamowała swój akt przestępczy – złamanie prawa, ponieważ mówiła o tym, że nie kieruje tego wniosku pod głosowanie ze względu na – przez siebie arbitralnie ocenione – jego walory merytoryczne – tłumaczył Braun.

– Zwróćcie państwo uwagę: nie ma w Rzeczpospolitej Polskiej póki co takiego prawa, które by upoważniało marszałka Sejmu do wstrzymywania biegu wniosków poselskich na podstawie arbitralnie przyjętych kryteriów oceny merytorycznej. Marszałek Sejmu ma obowiązek – nie przywilej, a obowiązek oceniać wnioski poselskie, a więc także poprawki do ustaw pod względem formalnym – terminowość ich składania i temu podobne – wyjaśniał Konfederata.

Chodzi o poprawkę za życiem ludzkim złożoną przez Konfederację. – Jeśli troszczymy się o życie naszych braci mniejszych, przedstawicieli przyrody ożywionej, życie zwierząt, to na początek wypadałoby się zatroszczyć o życie ludzkie. Otóż ta poprawka wyszła z komisji, trafiła do prezydium i została przez panią marszałek Witek wyrzucona do kosza. To jest przestępstwo, doniesienie trafiło do prokuratury – zakończył.