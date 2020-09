Michał Wawer: „PiS realizuje plan Platformy! Jak widać nic w POPiSie nie ginie”

Jeden z liderów Konfederacji, mec. Michał Wawer pisze na Facebooku o tym, iż Prawo i Sprawiedliwość realizuje plan Platformy Obywatelskiej sprzed siedmiu lat. – Jak widać nic w POPiSie nie ginie – komentuje.

– Partia rządząca nie zdążyła się jeszcze uporać z polityczną burzą po dokonaniu absurdalnego i druzgocącego ataku na polską branżę hodowlaną, a już rząd Mateusza Morawieckiego wskazuje kolejne grupy ofiar „dobrej zmiany” – zaczyna Wawer.

Prawnik opisuje projekt nowelizacji ustaw podatkowych, w którym zakłada się między innymi opodatkowanie spółek komandytowych, a także osób pracujących za granicą. – Wszystko oczywiście pod hasłem „uszczelniania”, „ułatwiania” oraz – trzymajcie się – „obniżania” podatków – komentuje.

Wyższe podatki

Na początek Michał Wawer objaśnia sprawę związaną z opodatkowaniem spółek komandytowych. W tej formie w Polsce funkcjonuje obecnie około 50 tysięcy firm, które korzystają w ten sposób z możliwości uniknięcia podwójnego opodatkowania.

– W spółkach komandytowych wspólnicy płacili dotąd tylko PIT. Z tym jednak koniec – projekt Ministerstwa Finansów przewiduje objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT – wskazuje polityk.

– Gospodarcze efekty tej zmiany będą tylko w niewielkim stopniu złagodzone przez zróżnicowane ulgi podatkowe przysługujące (póki co) poszczególnym kategoriom wspólników. Kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw zostanie w rezultacie obciążonych niespodziewaną podwyżką podatków – dodaje.

Zmiany z zaskoczenia

Wawer podkreśla, że i w tym przypadku mamy do czynienia ze skandalicznym trybem wprowadzania zmian, co stało się już domeną PiS-u. Do nowej sytuacji prawno-podatkowej przedsiębiorcy będą musieli przygotować się w ciągu maksymalnie kilku lub kilkunastu tygodni, a zmian będzie co niemiara.

– Wiele firm takiej podwyżki może po prostu tak gwałtownej zmiany nie przetrwać. Ich upadek i likwidacja tworzonych przez nie miejsc pracy będzie wyłączną winą rządu Mateusza Morawieckiego, najwyraźniej niezdolnego do prowadzenia polityki podatkowej w sposób odpowiedzialny i przewidywalny – wskazuje Wawer.

– Jawnym kłamstwem i wyjątkową obłudą jest pisanie w takiej sytuacji, że „nadanie spółce komandytowej statusu podatnika CIT nie będzie oznaczać zmniejszenia atrakcyjności tej formy prowadzenia biznesu przez firmy sektora MŚP”. To dosłowny cytat ze strony Ministerstwa Finansów – podkreśla.

PiS realizuje program PO

Polityk zauważa także, że w ten sposób PiS realizuje program PO z 2013 roku, to właśnie wtedy ten pomysł pojawił się po raz pierwszy. – Jak widać nic w POPiSie nie ginie – komentuje Wawer.