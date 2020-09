Młodzieżówka PiS-u chce wykluczyć z partii córkę poseł, która głosowała przeciwko „Piątce dla zwierząt” [WIDEO]

Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam – to komunistyczne zawołanie jest bardzo bliskie ideałom Prawa i Sprawiedliwości. Oto bowiem konsekwencje za nie poparcie „Piątki dla zwierząt” spadną nie tylko na posłów, ale i ich rodziny. Szef młodzieżówki PiS z Opola Grzegorz Krukowski zapowiedział, że Joanna Czochara może zostać wyrzucona z partii.

Jakie wykroczenie popełniła Joanna Czochara? Jest córką Katarzyny Czochary, która w Sejmie zagłosowała przeciwko „Piątce dla zwierząt” firmowanej przez Kaczyńskiego, a w niektórych kręgach nazywana „Piątką przeciw rolnikom”.

Katarzyna Czochara, tak jak i 14 innych posłów, została na razie zawieszona w prawach członka partii Prawa i Sprawiedliwości. Straciła także funkcję pełnomocnika PiS w Prudniku. Czochara tłumaczyła, że jest wierną córką macierzystej partii, ale ponieważ wychowywała się i całe życie przepracowała na wsi, nie mogła zagłosować za ustawą.

Teraz konsekwencje mogę spotkać także córkę poseł, Joannę Czocharę, która jest radną Sejmiku województwa opolskiego. Grzegorz Krukowski, szef młodzieżówki PiS w Opolu zapowiedział, że chciałby usunąć panią Joannę z partii za nieposłuszeństwo.

– W kwestii posłów, którzy głosowali przeciwko ustawie, mam nadzieję, że będą wyciągnięte wobec nich konsekwencje – mówił Krukowski, po czym odnosił się stricte do posłów z Opolszczyzny.

– Jako Forum Młodych PiS w najbliższy piątek będziemy debatować nad tym, czy Joannę Czocharę, która tak jak jej matka zwalczała radnych PiS-u w Sejmiku, będzie nadal członkiem Forum Młodych PiS, czy ją wykluczymy – oświadczył Krukowski na antenie Radia Opole.

O ewentualnym rozpadzie koalicji Krukowski mówił tak: – My się rządu mniejszościowego nie boimy. Potrzebujemy sprawdzonych, lojalnych koalicjantów, a nie takich, którzy w podstawowych dla nas ustawach nie potrafią się dostosować. Rząd Prawa i Sprawiedliwości sobie poradzi. Jeżeli chcecie być dalej uczestnikami tego rządu, uczestnikami „Dobrej zmiany”, no to musicie się do tego dostosować i wykazywać lojalność.

Do sprawy odniósł się na Twitterze Michał Moskal, dyrektor biura prezydialnego PiS i szef Forum Młodych w latach 2015-17. – Nie ma mojej zgody na pociąganie do odpowiedzialności Joanny Czochary za to, jak głosowała w sprawie „Piątki” jej mama, poseł na sejm RP. Odbędę dzisiaj rozmowę z przewodniczącym Forum Młodych w Opolu, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy – poinformował.