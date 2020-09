[NCZAS TV] Biden kontra Trump. Rozpoczyna się decydujące starcie. Kto je wygra?

Czy Joe Biden ma szanse z Donaldem Trumpem? Demokraci są bardzo pewni siebie.

Najnowsze sondaże wskazują, że kandydat Demokratów Joe Biden ma dużą przewagę nad Donaldem Trumpem. Lewica jest przekonana, że w listopadzie Republikanie stracą prezydenta.

Kampanię wyborczą w rozmowie z NCzasTV komentował Dariusz Matuszak, były szef gabinetu ministra finansów Jarosława Bauca. Jak zauważył Matuszak sondaże nie są miarodajne, a wszystko zależy od tego kto je zamawia.

– Joe Biden to jest zdemenciały staruszek, który nie wie co się wokół niego dzieje. To nie jest teza publicystyczna, o jego demencji można mówić w kategoriach klinicznych – zauważył Matuszak.

Specjalista przyrównał Bidena do Breżniewa pod koniec lat 70. – Wszystko wskazuje na to, że Demokraci sterują Bidenem, który ma problemy z wypowiadaniem się, kojarzeniem – podkreślił.

Demokraci jednak zrobili badania, z których wynikało, że to właśnie Biden ma największe szanse z ich kandydatów na wygraną z Trumpem.

Źródło: NCzasTV