Nie będzie zgody pomiędzy PiS a SP? „Pojawiły się wątpliwości, czy Ziobro w ogóle rozumie warunki”

Daleko jest do zgody pomiędzy PiS a SP Zbigniewa Ziobry. W obu partiach w środę odbyły się narady. Tego samego dnia wieczorem prezesi obu formacji spotkali się.

– Piłka jest cały czas po stronie Solidarnej Polski i wszystko zależy od jej decyzji. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na wszelkie scenariusze, zależy nam na współpracy, aby móc realizować program, ale musi to być współpraca konstruktywna – przekazała rzecznik PiS Anita Czerwińska po popołudniowym spotkaniu najważniejszych polityków z PiS.

Gotowość do rozmów wyraziła również druga strona. „Zbigniew Ziobro z upoważnieniem do dalszych rozmów w sprawie zasad współpracy przy realizacji naszego wspólnego programu” – przedstawiono w oficjalnym komunikacie SP.

„Ważny polityk PiS” w rozmowie z „Super Expressem” stwierdza, że jednak daleko jest do porozumienia pomiędzy koalicjantami.

– Nie ma porozumienia i akceptacji prezesa PiS dla zgody z Ziobrą. Pojawiła się wątpliwość co do tego, czy Ziobro dobrze rozumie warunki, które zostały mu przedstawione. Chodzi o jasną deklarację Ziobry, że zgadza się na nasze warunki. Musi być jasna, konkretna zgoda co do ustawy o ochronie zwierząt. Ostatnie wypowiedzi polityków Ziobry w tej sprawie wzbudziły poważne wątpliwości prezesa – podsumowuje.

Być może więcej szczegółów dot. ustaleń nt przyszłości obozu rządzącego poznamy w czwartek 24 września.

Źródło: „Super Express”, nczas.com