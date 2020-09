W odmętach lewackiego szaleństwa. Rasistowski bojówkarz i były alfons będzie doradzał w sprawie reformowania policji

Bojówkarz BLM, który kierował demolowaniem Seatlle został doradca miasta w sprawie reformy policji i zaprowadzania spokoju na ulicach. Wcześniej skazany był na pięć lat więzienia za sutenerstwo i zmuszanie nieletnich dziewcząt do prostytucji.

Rządzone przez skrajną marksistowska lewicę Seattle zyskało nowego doradcę ds. reformowania policji. Jest nim Andre Taylor były sutener skazany w Las Vegas na 5 lat więzienia za sutenerstwo i organizowanie prostytucji nieletnich dziewcząt. Za jego światłe porady miasto z pieniędzy podatnika zapłaci mu 150 tysięcy dolarów rocznie.

Burmistrz miasta, skrajna lewaczka i zdeklarowana lesbijka Jenny Durkan uważa, że jako człowiek „ulicy” będzie potrafił porozumieć się ze społecznościami różnych dzielnic i doprowadzić do zgody z policją.

Były sutener przedstawia się jako „dziecko ulicy”. Mówi, że wyszedł z „ciemności” i dlatego uważa, że może być przykładem tego jak wstąpić na dobrą drogę. – Urodziłem się na ulicy, Wychodzę z głębokiej ciemności – opowiada na jednym z w filmów zamieszczonych na na YouTube i chwali się że miał dzieci z niektórymi kobietami, które były z nim kiedy był alfonsem.

– Zdecydowaliśmy, że będziemy w tej subkulturze, jak mafia, czy ci się to podoba, czy nie. Od początku wiedzieliśmy, że uważani jesteśmy za odpady świata. Nie obchodziło nas, co o nas myślą i nie obchodzi mnie, co teraz o mnie myślisz – mówił.

Burmistrz docenia talenty negocjacyjne byłego sutenera i to, że potrafił on doprowadzić do zakończenia rozruchów, podpalania, napadów i demolowania miasta. Problem w tym, że sam Taylor nimi kierował. Jego opowieść o nawróconym grzeszniku może byłaby i wiarygodna, gdyby nie to, że stał na czele rasistowskich bojówek BLM, które przez prawie 3 tygodnie okupowały kilka kwartałów miasta. Burmistrz Durkan nazywała tę zonę anarchistów i narkomanów „strefą miłości”. W końcu policja zlikwidowała koczowisko band, a Taylor miał przekonywać do zaprowadzenia spokoju na ulicach.

Jak się okazało, miasto już wcześniej sponsorowało jego bojówki. Za jedyne 100 tysięcy dolarów Taylor zorganizował odczyty „Rozmowa z ulicą”.

Przykład Seattle pokazuje dobrze stan umysłów amerykańskiej lewicy, która z powodu rojeń pozwala niszczyć nie tylko miasta, ale samą istotę amerykańskiej demokracji. W postępowaniu marksistowskich elit takich jak burmistrz miasta rojenia całkowicie mieszają się z rzeczywistością. Durkan nie jest jakąś lewacką anarchistką. Ta wykształcona, zdeklarowana lesbijka wyznaje tłoczony na amerykańskich uczelniach pogląd, iż czarnoskórzy, czy latynoscy przestępcy są tak naprawdę ofiarami nierówności społecznych i dyskryminacji rasowej, Dlatego też zapewniają im bezkarność. Biali zaś mają jakieś przywileje związane z kolorem skóry, więc teraz w imię czynienia sprawiedliwości dziejowej powinni oddawać pole murzynom, nawet jeśli są to alfonsi i rasistowscy bojówkarze jak Taylor. Ten niewątpliwie skorzysta z okazji i już niedługo lewackie władze miasta z pomyloną burmistrz będą jego zakładnikami. Będą mu opłacać się, by nie wywoływał kolejnych rozruchów, by jego bandy nie niszczyły miasta.