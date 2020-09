Wyskakujcie z kasy. Rząd ma kolejny plan, jak dowalić pracownikom

Rząd idzie za ciosem i spogląda, skąd można by wyciągnąć obywatelom pieniądze. Socjaliści z PiS-u coraz poważniej rozważają oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Pomysł grabieży lada dzień trafi pod dyskusję rządowych partnerów społecznych – donosi money.pl.

Władza od dłuższego czasu czai się, by wprowadzić obowiązkowy ZUS od umów cywilnoprawnych. W 2019 roku to się nie udało, ale rząd wychodzi najwyraźniej z założenia, że co się odwlecze, to nie uciecze.

„Gazeta Wyborcza” podaje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało projekt oskładkowania pracy na kolejny etap. Na czele resortu stoi Marlena Maląg, która ostatnio zapowiedziała, że w żadnym wypadku nie są rozważane cięcia w programach socjalnych.

Co innego pobieranie dodatkowych składek z umów zlecenia – za to ministerstwo weźmie się z przyjemnością. Teraz projekt konsultowany będzie z Radą Dialogu Społecznego.

Reforma polegająca na grabieży miałaby zostać przeprowadzona w 2021 roku, czyli wejść w życie pewnie od 2022 roku. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oznaczałyby oczywiście mniejszą pensję netto.

To nic innego jak kolejna forma dotowania studni bez dna, trupa, jakim jest ZUS. W zamian państwo polskie obiecuje, że w przyszłości będą wyższe emerytury. Mało kto wierzy jednak, że w ogóle będą.