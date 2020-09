13-latek został skazany na 10 lat więzienia za bluźnierstwo przeciw Allachowi

Wyroki za bluźnierstwo nie są rzadkością w tym stanie Nigerii. Wyrok na Omara szokuje jednak ze względu na jego młody wiek. Był jednak sądzony jako dorosły.

W tym przypadku znowu miało zastosowanie islamskie prawo szariatu. Uznano, że chłopak osiągnął dojrzałość płciową, a właśnie ten element wpływa na „uznanie dorosłości”.

Zdaniem prawnika Omara, Kola Alapinniego, wyrok skazujący nieletniego na tak wysoką karę kłóci się z Afrykańską Kartą Praw i Dobrobytu Dziecka. Nigeria taką Kartę ratyfikowała. Dodatkowo cywilne prawo Nigerii nie rozpoznaje przestępstwa „bluźnierstwa”.

Głos zabrał też UNICEF, który ​​wezwał rząd Nigerii i władze stanu Kano do rewizji sprawy oraz uchylenia wyroku.

UNICEF today expressed deep concern about the sentencing of 13-year-old Omar Farouq to ten years' imprisonment with menial labour by the Kano State Sharia Court.

The sentence was handed down after he was convicted of blasphemy on 10 Aug, 2020.

— UNICEF Nigeria (@UNICEF_Nigeria) September 16, 2020