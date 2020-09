Od 2021 roku MSWiA będzie zbierać ODCISKI PALCÓW Polaków. „Aktualizacja co 5 lub 10 lat”

Od sierpnia 2021 do dowodów osobistych wprowadzone zostaną odciski palców – poinformowało MSWiA.

Zmiany w dowodach osobistych razem opracowują Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Cyfryzacji. Zmiany są realizacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2019 roku.

Do dowodów osobistych wprowadzona zostanie druga cecha biometryczna, czyli odciski palców. Już teraz można przewidzieć, że masowe pobieranie od Polaków ich odcisków palców wzbudzi spore kontrowersje.

Dodatkowo w warstwie graficznej dowodu osobistego będzie musiał znów pojawić się podpis posiadacza.

Z tego wszystkiego wynika jeszcze jedna zmiana, która uwstecznia obecny sposób składania wniosków o dowód – nie będzie można już robić tego przez Internet.

Dowody osobiste będą wydawane na 5 i 10 lat. Jeśli ktoś nie będzie mógł udać się do urzędu gminy, by oddać odciski palców, to w planach są również mobilne stacje, które na to pozwolą. Obsługiwać je będą oczywiście urzędnicy.

Osoby, które już posiadają dowód osobisty nie muszą go jednak od razu wymieniać. Mogą to zrobić wtedy, gdy upłynie termin ważności ich obecnych dokumentów.

