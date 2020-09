SONDAŻ: pedofilia w Kościele. „Polacy przeciwni odpowiedzialności zbiorowej”

Polacy sprzeciwiają się wrzucaniu wszystkich księży do jednego worka i stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej. Według badań chcemy, by za tuszowanie spraw pedofilskich odpowiedzieli konkretni biskupi.

Sondaż przeprowadzony przez IBRIS dla „Rzeczypospolitej” nie pozostawia złudzeń. Polacy, inaczej niż chciałaby tego lewica, są przeciwni odpowiedzialności zbiorowej księży za pedofilię w Kościele.

Tylko 16,8 proc. badanych domaga się dymisji całego Episkopatu. „Większy odsetek (26,7 proc.) uważa, że papież powinien powołać specjalną komisję, która przyjrzałaby się polskim biskupom” – czytamy w gazecie.

Blisko połowa badanych przez IBRiS – 43,3 proc. – uważa, że biskup, któremu zarzuca się nieprawidłowości przy wyjaśnianiu pedofilii, powinien być zawieszony w czynnościach do czasu wyjaśnienia sprawy.

– To jest bardzo zdroworozsądkowe podejście do tego problemu. Widać, że respondenci mają oczekiwania, by ewentualną odpowiedzialność poniósł jeden konkretny biskup, a nie cały Episkopat – komentuje cytowany przez „Rzeczpospolitą” ks. dr Piotr Studnicki, kierownik biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Źródło: „Rzeczpospolita”