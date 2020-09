Tego by i Trzaskowski nie wymyślił. Za 4 godziny parkowania prawie 800 tys. zł

Kierowca paryski, który zaparkował swoje auto w podziemnym garażu firmy Indigo w VI dzielnicy, otrzymał horrendalny rachunek. Po czterech godzinach parkowania udał się zapłacić do automatu i mocno się zdziwił…

Automat wystawił mu rachunek w wysokości 170 392 euro za cztery godziny parkowania. Wyjaśnianie sprawy zajęło sporo czasu, bo garaż był samoobsługowy.

Zarządzająca parkingiem firma Indigo przyznała się ostatecznie do „błędu komputerowego aplikacji Opngo, który został szybko naprawiony”.

Paris : 170 392 euros pour 4 heures de stationnement à Saint-Sulpice !

👉 https://t.co/Oid0R3IOCg pic.twitter.com/cfEqt6y6jn — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) September 22, 2020

Kierowca otrzymał w końcu SMS z faktyczną kwotą do zapłaty, czyli 15,90 euro i szlaban podniósł się w górę. Trochę to jednak trwało i ciekawe co zrobiłby np. obcokrajowiec, który nie mówi po francusku?

Indigo zapewnia, że ich samoobsługowe parkingi są także pod nadzorem ludzi i ekip, które w takich przypadkach interweniują na miejscu. Gdyby jednak kierowca nie zwrócił uwagi na sumę, miałby dość mocno oczyszczone konto.

Paris. Il se gare quatre heures dans un parking et doit payer plus de 170 000 € de stationnement https://t.co/sH24n9plG9 — Ouest-France (@OuestFrance) September 24, 2020

Źródło: Ouest France