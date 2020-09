Trump szydzi z Markle, żony księcia Harry’ego. Mistrzowska odpowiedź na jej mieszanie się do polityki

Żona księcia Harry’ego, telewizyjna aktorka Markle, w niedwuznaczny sposób dała do zrozumienia, że w wyborach prezydenckich popiera kandydata Demokratów Bidena. Proszony o komentarz Trump zareagował w mistrzowski sposób.

Markle po raz kolejny udowodniła, iż królowa brytyjska miała rację przestając ją uznawać za członka monarszej rodziny. Jej zachowanie nieustannie przynosi wstyd brytyjskiemu domowi królewskiemu. Jedną z zasad obowiązujących w rodzinie monarszej jest nieangażowanie się w bieżące sprawy polityczne. A już zwłaszcza w to, co się dzieje w innych krajach. Rodzina królewska do tego stopnia stara się zachować dystans, że jej członkowie nawet nie głosują w brytyjskich wyborach. Żona księcia Harry’ego ma jednak mentalność celebrytki i uznaje, że jej opinie mają jakąś wartość. Dlatego nieustannie zabiera głos powtarzając lewicowe komunały.

Nie mogła się więc powstrzymać przed zabraniem głosu w sprawie wyborów w Stanach Zjednoczonych. Sama, jako Amerykanka, może przecież głosować. Książę Harry i jego żona Markle nagrali krótki spot dla magazynu „Time”, w którym zachęcają do udziału w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Jak informuje „The Daily Telegraph” wywołało to spore zamieszanie w pałacu Buckingham i niesmak. Markle znów pokazał całkowity brak klasy, wyczucia, dystansu. Po raz kolejny zachowała się jak celebrytka. W to wszystko został wciągnięty książę Harry, o którym brytyjskie media mówią, iż jest całkowicie pod pantoflem swej żony aktorki.

Namawianie do pójścia na wybory zostało jednoznacznie odczytane jako poparcie dla Bidena. Markle jeszcze w roku 2016 zapowiadała, że wyprowadzi się do Kanady, jeśli wybory wygra Trump. Wtedy była tylko gwiazdeczką telewizyjną i plotła to, co one. Później jednak weszła do brytyjskiej rodziny królewskiej.

Na konferencji prasowej Donald Trump został poproszony o skomentowanie wystąpienia Harry’ego i jego żony Markle oraz niemal jednoznaczną sugestię, by głosować na kandydata Demokratów Joe Bidena. – Nie jestem jej fanem, a ona prawdopodobnie to wie – odpowiedział Trump. – Życzę księciu Harry’emu dużo szczęścia, bo będzie go potrzebował – spointował Trump.