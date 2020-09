Więcej restrykcji i obostrzeń. Rośnie liczba stref zagrożonych w Polsce [MAPA]

Do 21 z 11 wzrosła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami w związku z epidemią. W czerwonej strefie znalazły się dwa powiaty: głubczycki (Opolskie) i kartuski (Pomorskie), które tydzień temu były w strefie żółtej – podał w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

„Dwa powiaty są w strefie czerwonej, 19 w strefie żółtej, ponadto 10 powiatów w tzw. strefie alertowej” – podsumował na konferencji Kraska. Podkreślił też, że wprowadzane w tych strefach obostrzenia powinny być bardziej przestrzegane, bo niestosowanie się do nich wpływa na zakażanie kolejnych osób. Według poprzedniego rozporządzenia w strefie czerwonej znajdowały się trzy, a w żółtej osiem powiatów.

Od soboty 26 września powiatami w strefie czerwonej będą: głubczycki (woj. opolskie) i kartuski (woj. pomorskie). Tydzień temu w strefie czerwonej znalazły się: bytowski (woj. pomorskie), milicki (woj. dolnośląskie) i kluczborski (woj. opolskie).

W strefie żółtej znalazło się 19 powiatów: brzeski (woj. opolskie), suski, limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański (woj. małopolskie), trzebnicki (woj. dolnośląskie), otwocki i przasnyski (woj. mazowieckie), kłobucki (woj. śląskie), Sopot (woj. pomorskie), działdowski i nidzicki (woj. warmińsko-mazurskie), piotrkowski (woj. łódzkie), międzychodzki i gostyński (woj. wielkopolskie), bytowski (woj. pomorskie), milicki (woj. dolnośląskie) i aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie).

10 powiatów objęto też alertem: kluczborski (woj. opolskie), kościerski, pucki, wejherowski, nowodworski i Słupsk (woj. pomorskie), strzyżowski i przeworski (woj. podkarpackie), łęczyński (woj. lubelskie) i jaworski (woj. dolnośląskie).

Koronawirus w Polsce. Jak trafia się do zagrożonych stref?

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.