Andrzej Sośnierz ostro o rządzie PiS! „Ręce opadają jak to słyszę. Błędna decyzja”

Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia i członek klubu PiS, w ostrych słowach krytykuje rządowe podejście do koronawirusa. Były szef NFZ od początku pandemii krytykował posunięcia Ministerstwa Zdrowia.

Liczba zakażeń 25 września w Polsce przekroczyła 1500 osób, co oczywiście przyczynia się do niesamowitej paniki wśród Covidian. Przypominamy, że zakażeń nie są równoznaczni z chorymi, a liczba zgonów dalej jest bardzo niska.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Andrzej Sośnierz skomentował posunięcia rządu w tej sprawie.

Doświadczenie Śląskie

– Najbardziej mnie smuci, że wykazujemy dużą odporność na naukę i doświadczenie. Wystarczy spojrzeć na województwo śląskie, które było liderem w liczbie zakażeń, kiedy przeprowadzono tam akcję intensywnego testowania. Teraz województwo śląskie jest na czwartym, piątym miejscu w Polsce – mówił Sośnierz.

Polityk podkreślał, że takie akcje testowania pozwalają zmniejszyć liczbę zakażeń w przyszłości. Dodał, że zakażenia, które ciągle są wykrywane będą z nami obecne i nie mogą „destabilizować życia, tak jak w tej chwili”.

– Doświadczenie Śląskie i doświadczenia innych krajów powinny być najlepszym asumptem, żeby zmienić coś. A tutaj minister opowiada, że tylko objawowych będziemy testować. Chory to jak jest chory, siedzi w domu, nawet nie zakaża – podkreślił Sośnierz.

Rząd zajmuje się sobą

Andrzej Sośnierz odniósł się także do tego, że rząd obecnie zajmuje się sobą i rekonstrukcją. – Zdrowie ma wpływ na wszystko i na politykę i na życie społeczne i na gospodarkę, a zdrowiu i walce skutecznej poświęca się najmniej czasu. Zawsze zresztą tak było – mówił.

– Niefortunnie epidemia w Polsce zbiegła się z wyborami i rekonstrukcją rządu i w związku z tym próbuje się tę epidemię bagatelizować albo mówić, że jej nie ma – dodaje. Polityk podkreślił, iż słuchając rządzących można odnieść wrażenie, iż wszystko jest idealnie.

Chaotyczne działania rządu

Ruchy rządu w sprawie mniemanej pandemii Sośnierz określił jako chaotyczne i nieprzemyślane. Przypomniał, że postulował powołanie pełnomocnika ds. walki z epidemię. – To powinien być przynajmniej fachowiec w zakresie organizacji ochrony zdrowia – mówił poseł Porozumienia.

Andrzej Sośnierz podkreślił, że jego zdaniem zmiana ministra zdrowia nie przyniesie dużych zmian. – Minister Zdrowia mówi, że wzmacnia sanepid, bo kupuje im komputery. No nie bądźmy śmieszni – stwierdził. Jak dodał sanepid należało wzmocnić zatrudniając więcej osób na krótkookresowych umowach, które pracowałyby przez okres największego wzmożenia 3-4 miesięcy.

– No ręce opadają jak to słyszę. Błędna decyzja o testowaniu tylko objawowych, nie wiem co ona miała zmienić. Większość zakażonych jest bezobjawowych, prawda? – podsumował Sośnierz. – 90 procent osób w ogóle nie byłoby objętych testowaniem i w ogóle byśmy o nich nie wiedzieli i o wielu nie wiemy nadal.