Konfederacja apeluje do górników: „Nie oglądajcie się na związki zawodowe. Walczcie o swoje miejsca pracy!” [VIDEO]

W piątek politycy Konfederacji Robert Winnicki i Jacek Wilka zorganizowali konferencję prasową poświęconą zdradzie polskiego górnictwa przez rząd i związki zawodowe. – Kiedy przychodzą lata chude recepta kolejnych rządów jest tylko jedna – likwidacja kopalń. Dzisiaj ma to jeszcze związek z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, dyktowaną przez francuskie lobby atomowe i niemieckie lobby wiatrakowe – podkreślił Winnicki.

– Rząd PiS-u składa całkowitą kapitulację wobec szkodzącej polskiej gospodarce i energetyce ulegając polityce klimatycznej UE. To całe wywijanie szabelką i nadęcie, które PiS przez lata prezentował ma się nijak do faktów – ocenił.

– Porozumienia zawierane w Brukseli to jest zdrada polskiego górnictwa, polskiej branży energetycznej, ale również kolejne szalone podwyżki cen prądu w naszych domach, przedsiębiorstwach i firmach – wymieniał.

– Zdajemy sobie sprawę, że energetyka wymaga transformacji i przekształceń. One się odbywają już od 30 lat. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy otwarci na odnawialne źródła energii, ale nie są one w stanie nam zagwarantować stabilnych dostaw w naszym klimacie, więc alternatywą dla węgla jest wyłącznie elektrownia atomowa, której w Polsce kolejny rok, kolejną dekadę się nie buduje – przypomniał Winnicki.

Winnicki zaznaczył, że zgodnie z informacji jakie posiada on i jego koledzy związki zawodowe są „poukładane” z rządem. – To zdrada polskiego górnictwa. Rękami związków będzie przyklepywana likwidacją polskiego górnictwa – podkreślił.

Później zaapelował do górników: – Jeśli chcecie walczyć o swoje miejsca praca, ale też i o rozumną transformację energetyczną Polski, to nie oglądajcie się na związki zawodowe, bo one już wielokrotnie udowadniały, że niestety w tej branży los związkowca jest ważniejszy niż los górnika.

– Dzisiaj musimy jasno powiedzieć, że nie chcemy unijnego pakietu klimatycznego nie dlatego, że jest nam obojętne w jakim powietrzu żyjemy i jaka jest sytuacja związana z naszym zdrowiem, ale dlatego, że Polska musi pójść swoją drogą, jeśli chodzi o transformację energetyczną i nie ulegać różnym utopijnym żądaniom czy działaniom. To kwestia naszej suwerenności energetycznej – dodał.

Później na temat sytuacji polskiego górnictwa i jego perspektyw wypowiedział się Wilk. – Za jakieś ochłapy z Brukseli rząd postanowił zamknąć całą branżę, która może się rozwijać doskonale. Ja od wielu lat postuluję i promuje nowoczesne technologie w górnictwie. Nowoczesne sposoby przetwarzania węgla i wykorzystywania tego zasobu – zaznaczył.

Tutaj jako jedną z najlepszych podał przetwarzanie węgla w wodór. – Wodór jest najczystszym paliwem przyszłościowym i wszyscy o tym mówią, a z jednej tony węgla można wyprodukować 400 m sześciennych wodoru – podkreślił i dodał, że to „sposób czysty, ekologiczny i bardzo efektywny. – Zamiast tego rząd zagrzebuje polskie górnictwo tylko dlatego, ze został przekupiony jakimiś ochłapami z UE i to pokazuje jak niesuwerennym państwem jesteśmy i jak nie potrafimy się zdobyć na swój własny rozwój – ocenił.

Dalej to co dzieje się w Polsce porównał do sytuacji, w której Kuwejt przestaje wydobywać swoją ropę naftową, Rosja gaz, Szwecja stal czy żelazo. – To jest tej skali sabotaż – zakończył.