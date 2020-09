POGODA: Dziś ostatni ciepły dzień. Od jutra po lecie zostanie tylko wspomnienie

Choć zapowiada się deszczowo, to jednak piątek będzie ostatnim dniem, w którym uświadczymy wysokich temperatur. W weekend zrobi się już zimno.

Piątek 25 września zapowiada się na ostatni ciepły dzień tej jesieni. Już dziś poczujemy jesienną aurę przez front, który przyniesie nam deszcze, a miejscami także burze. Temperatury jednak wciąż będą osiągały ponad 20 stopni w przeważającej części Polski.

Wyjątkiem będzie tu pas zachodni – Wrocław, Zielona Góra, Szczecin – gdzie już dziś zauważalne będzie ochłodzenie, a na termometrach zobaczymy wartości od 16 stopni w Szczecinie do 18 w Zielonej Górze.

Popadać może w całej Polsce, a na zachodzie spodziewane są burze. Spadnie nawet do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie przewiduje się opady gradu o średnicy do 2 centymetra i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę.

To nie będzie dobry dzień dla meteopatów, którzy odczują nadciągającą zmianę pogody. Ciśnienie będzie cały czas spadać i wyniesie od 995 hPa na zachodzie do 1004 hPa na północnym wschodzie.

Oznacza to, że osoby wrażliwe na zmiany ciśnienia mogą odczuwać senność i cierpieć na bóle głowy.

Już w weekend temperatura może nie przekraczać 10 stopni, a opady będą intensywniejsze i zauważalne w całej Polsce.

