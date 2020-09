Reprezentant Polski znalazł nowy klub. Zagra w Serie A

Arkadiusz Reca trafił na wypożyczenie do nowego klubu. O przenosinach Polaka mówiło się od kilku dni, najpierw pojawiło się zainteresowanie UC Sampdorii Genua, ale ostatecznie jego przeszedł do innego klubu Serie A. Przed 25-latkiem trzeci sezon w najwyżej klasie rozgrywkowej we Włoszech.

Reca do Atalanty trafił z Wisły Płock latem 2018 roku. Przez cały sezon spędzony w Bergamo nie przekonał do siebie trenera Gian Piero Gasperiniego. Rok później trafił do SPAL Ferrara, gdzie stał się podstawowym zawodnikiem zespołu.

W sumie zagrał w 26 spotkanych i zaliczył trzy asysty. Po powrocie na Stadio Atleti Azzurri d’Italia nie rozpakował nawet walizek. Po raz kolejny nie znalazło się dla niego miejsce w zespole, co doprowadziło do kolejnego wypożyczenia. CZYTAJ DALEJ -> NASZFUTBOL.PL.