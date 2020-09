Ryż Uncle Ben’s będzie po prostu „oryginalnym ryżem Bena”

Marka Uncle Ben’s zmienia nazwę po 77 latach istnienia. Nazwa „Wujek Ben” inspirowana wizerunkiem murzyńskiego lokaja z Chicago zniknie z opakowania ryżu.

Firmę Mars. Inc., produkującą znany ryż, od dłuższego już czasu oskarżano o „podsycanie rasistowskich stereotypów”. Ciemnoskórzy „wujkowie” i „ciotki” w nazwach produktów miały podsycać paternalistyczne stereotypy.

Zmiany będą dokonywana stopniowo na całym świecie. Mars Food ulega więc presji ruchu „Black Lives Matters”, który z całych sił walczył z „Wujkiem Benem”. Szefowa firmy Fiona Dawson mówi, że zmiana nazwy będzie globalna, chociaż zdaje sobie sprawę, że część konsumentów jest bardzo krytycznie nastawiona do nowych rozwiązań. Dodaje jednak z pewną zaciętością: „kiedy wprowadzisz takie zmiany, nie będziesz popularny wśród wszystkich, ale chodzi o robienie właściwych rzeczy”.

Sometimes you wonder what’s really been holding back brands from making long overdue changes. My colleague @Dust_from_stars tackles Uncle Ben’s, Darlie, the Washington football team and more in this smart opinion piece. https://t.co/3r9L82ObSb

— Robert Sawatzky (@robertsawatzky) September 25, 2020