UE twierdzi, że darmowy Facebook, Instagram i Spotify są nielegalne

Darmowe pakiety Internetu oferowane przez operatorów komórkowych na korzystanie z serwisów takich jak Facebook, Instagram czy Spotify są według TSUE nielegalne. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej twierdzi, że są one sprzeczne z postanowieniami o neutralności sieci.

Facebook, Instagram, Spotify, a często również TiTok, Netflix, czy Apple Music – coraz częściej operatorzy komórkowi oferują darmowy dostęp do tych serwisów. Tak działa wolny rynek – by zachęcić do korzystania ze swoich usług usługodawca daje coś za darmo.

A jak działa etatystyczny lewiatan? Neokomunistyczny system nienawidzi „za darmo”, a państwowy neofaszyzm nie ufa temu co jest „nieuregulowane”. TSUE dąży do tego, by oferty operatorów zniknęły z rynku. Dlaczego? Bo niby może to zakłócać zasady konkurencji na rynkach europejskich.

Sprawę do TSUE zgłosili węgierscy operatorzy po tym, jak sieć Telenor zaoferowała taką usługę swoim klientom. Konkurencja, zamiast spróbować konkurować na zasadach wolnego rynku i przebić jakoś tę ofertę, postanowiła uniemożliwić Telenorowi świadczenie usług za darmo. Przy okazji prawdopodobnie zaszkodzą również wszystkim operatorom w UE. Taka postsowiecka mentalność…

Źródło: wirtualnemedia.pl