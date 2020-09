Byli bogami YouTube. Polskie gwiazdy z milionowymi stratami [VIDEO]

Najpopularniejsi twórcy na YouTube w Polsce stracili 7 mln złotych w trzy lata. Szokująca prawda o „bogactwie” gwiazdek polskiego Internetu.

Znany youtuber Sylwester Wardęga opublikował wyniki finansowe grupy ABSTRA. To firma założona przez jego kolegów z YouTube, a zarazem najpopularniejszych twórców na platformie Abstrachuje.

Jak wynika z raportów firma w trzy lata straciła 7 mln złotych (z czego niemal 3,5 mln w 2019 roku). Mało tego, twórcy nie mają już nawet większości udziałów w firmie, której są twarzami (większościowym właścicielem jest dziś Padrone Capital, kontrolowany przez byłych współwłaścicieli Legii Warszawa — Bogusława Leśnodorskiego i Macieja Wandzla).

To o tyle zaskakujące, że w portfolio firmy nie wchodzi tylko kanał AbstrachujeTV, ale również inne, takie jak: Beksy, Dla pieniędzy, AbstrachujePLUS i Nieprzygotowani. W branżowych serwisach firma chwaliła się jako „największy niezależny producent treści wideo na polskim YouTube”.

Reklamodawcom obiecywali docieranie do milionów odbiorców. I faktycznie – ich zasięgi to ok. 55 mln wyświetleń miesięcznie.

Jak przekonuje autor materiału Sylwester Wardęga „bogowie” polskiego YouTube przesadzili z kosztami. Zatrudniali masę niepotrzebnych ludzi, a reklamodawcom dyktowali gigantyczne stawki.

Tymczasem pod nosem urosła im konkurencja, która oferowała większe zasięgi… i nie chciała pieniędzy. Dosłownie – niektórzy godzili się reklamować rzeczy za barter, opierając swój model biznesowy o reklamy Google.

Pytani o komentarz do publikacji Wardęgi Abstrachuje odpisali „nie czujemy, że nasz komentarz jest tu niezbędny”.

Źródło: Sylwester Wardęga / Spidersweb.pl