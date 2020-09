CIA chciało wykorzystać pioruny do zabijania wrogów USA. Odtajnione dokumenty pokazują szokujący projekt

Już 50 lat temu CIA pracowało nad bronią opartą na piorunach. Przy jej pomocy chciano zabijać wrogów USA, pozorując nieszczęśliwe wypadki.

Centralna Agencja Wywiadowcza odtajniła nową porcję archiwalnych dokumentów. Wśród nich znalazło się opracowanie poświęcone broni opartej na piorunach.

Jak się okazuje, CIA już co najmniej w 1967 roku zastanawiała się jak wykorzystać błyskawice do zabijania przeciwników. Chodziło o system, który doprowadzałby do uderzenia błyskawicy w określony cel.

W ten sposób zabijanie wrogów USA mogłoby być przedstawiane jako nieszczęśliwe wypadki. Celem było upozorowanie przypadkowej śmierci w wyniku rażenia błyskawicą.

Naukowcy pracujący z CIA chcieli w tym celu wykorzystać cienkie metalowe druty do „przyciągania wyładowań tam, gdzie ich potrzebujemy”. Tak powstała siatka byłaby w trakcie burzy umieszczana obok celu.

Naukowcy głowili się jednak jak taki ruchomy „celownik” umieszczać nad celem. Jednym z pomysłów było zrzucanie go z rakiet lub samolotów.

Minusem takiej broni był fakt, iż jej zastosowanie możliwe jest tylko w trakcie burzy z piorunami. W innych warunkach pogodowych zabicie celu w ten sposób nie byłoby możliwe.

Nie wiadomo czy broń ostatecznie powstała i została kiedykolwiek zastosowana.

Źródło: Forbes