Dyrektor muzeum Auschwitz chce spędzić miesiąc w więzieniu. Prosi o łaskę dla 13-latka skazanego za bluźnierstwo

13-letni Omar Farouq został skazany na 10 lat więzienia za bluźnierstwa religijne. Sąd religijny w stanie Kano stwierdził, że Farouq miał używać wulgarnych słów pod adresem Allaha.

– Skazanie 13-letniego Omara Farouqa na 10 lat więzienia jest błędne. Neguje to wszystkie podstawowe zasady dotyczące praw dziecka i wymiaru sprawiedliwości wobec dzieci, pod którymi podpisała się Nigeria – oświadczył Peter Hawkins, przedstawiciel UNICEF w Nigerii.

Teraz w obronie chłopca wstawił się dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. Cywiński napisał list do prezydenta Nigerii, w którym prosi o ułaskawienie 13-latka.

W zamian proponuje, aby wraz z 119 wolontariuszami odbył karę wymierzoną chłopcowi w nigeryjskim więzieniu.

– Jako dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, które czci pamięć ofiar i opiekuje się pozostałościami po nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady, w którym więzione i zabijane były dzieci, nie mogę pozostać obojętny na ten haniebny dla ludzkości wyrok – napisał Cywiński w liście.

The director of @AuschwitzMuseum wrote the President of Nigeria and asked him to pardon 13-year old Omar Farouq sentenced for 10 years imprisonment.

He declares he is ready to share part of the sentence.

'I cannot remain indifferent to this disgraceful sentence for humanity.' pic.twitter.com/EzVBjCzgcY

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) September 25, 2020