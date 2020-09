Dziennikarka zaatakowana i okradziona przez Antifę i BLM. „»Pokojowe protesty«, o których mówią Demokraci” [VIDEO]

Demonstranci „pokojowo” maszerowali w amerykańskim Austin. W pewnym momencie anarchiści zaczęli jednak skandować imię dziennikarki, a następnie ją zaatakowali i okradli. Kobietę uderzono w tył głowy i zabrano jej telefon. Aktywiści kazali jej także „Piep***ć się i iść do domu”. Jak podają media, kobieta nie odzyskała telefonu.

– Skręciliśmy w Szóstą Ulicę, a ten facet właśnie zaczął skandować moje imię, mówiąc: „To Savanah Hernandez! To Savanah Hernandez!”. Odwróciłam się i poczułam, jak ktoś uderza mnie w tył głowy. Upadłam na ziemię – relacjonowała.

– To są te “pokojowe protesty”, o których mówią wam Demokraci – skwitowała dziennikarka.

Savanah Hernandez w środę wieczorem zamieściła także nagranie z zajścia w Internecie. Kobieta relacjonowała, że tłum aktywistów Antify i Black Lives Matter krzyczał, popychał ją i obrażał. Bojówkarze ignorowali fakt, że atakują dziennikarza.

I was attacked by BLM and ANTIFA tonight.

After reporting on protests for almost 2 hours without issue, someone started chanting my name which resulted in them targeting and attacking me.

These are the "peaceful protesters" Democrats keep telling you about. pic.twitter.com/TYYWQEpBk9

— Savanah Hernandez (@sav_says_) September 24, 2020