Nowa umowa koalicyjna. W następnych wyborach PiS wystartuje bez partii Gowina i Ziobry?

W sobotę 26 września, w okolicach południa, podpisana ma zostać nowa umowa koalicyjna między PiS, SP a Porozumieniem. Z przecieków medialnych wynika, że nie będzie w niej gwarancji wspólnego startu w kolejnych wyborach.

O niespodziewanym braku tak ważnego zapisu w umowie koalicyjnej informują m.in. RMF FM i „Wirtualna Polska”. RMF FM przekazuje dodatkowo, że Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro naciska na PiS, aby jej członkom zapewnić start z list PiS-u w dokumencie, który ma zostać dziś podpisany.

– Jeśli w umowie nie będzie zapisu o wspólnym starcie, to Solidarna Polska zyska mandat do dalszego budowania swojej podmiotowości i szykowania się do ewentualnego stworzenia swojej listy – miał informować anonimowy członek partii Zbigniewa Ziobry.

Gowinowcy z kolei zgadzają się ponoć na brak tego zapisu.

Przypomnijmy, że umowa koalicyjna została renegocjonowana w związku z kryzysem w obozie rządzącym. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina nie chciały podpisać się pod nowymi pisowskim projektami: „Piątką dla zwierząt” Kaczyńskiego i tzw. „Bezkarnością +”.

Nie wiadomo jakie decyzje wobec tych ustaw podejmą teraz, po serii spotkań z władzami PiS.

Źródło: RMF FM, Wirtualna Polska